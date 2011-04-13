-UÇAN OTOMOBİLDEN 1 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Gemi geçişi nedeniyle trafiğe kapatılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden geçmek isterken denize düşen otomobile ulaşan arama ekipleri, bir kişinin cesedini çıkardı. Gemi geçişi nedeniyle dün orta kısmı açılarak, araç trafiğine kapatılan Atatürk Köprüsü'nde Topkapı istikametine gitmekte olan 34 BD 5493 plakalı otomobilin, sürücünün, polis ekiplerinin ikazı ve köprü girişindeki bariyerlere rağmen, ısrarla yoluna devam etmek istemesi üzerine denize düşmesinin ardından başlatılan çalışmalarda, arama ekipleri otomobile ulaştı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekipleri, olayda hayatını kaybeden bir kişinin cesedini çıkardı. Çıkarılan cesedin, aracı kullandığı bildirilen Oktay Yetik'e (30) ait olduğunun sanıldığı öğrenildi. Ekipler, araçta başka bir kişi olup olmadığını ve otomobilin çıkarılması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.