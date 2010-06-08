Uçan Otomobil Türkiye'de

T24 - Türkiye, havacılık açısından çok önemli bir yatırıma hazırlanıyor. Planet Green şirketi sahiplerinden Hüseyin Kızanlıklı ile Amerika’daki ortağı Kaya Boztepe, “Uçan Otomobil” Terrafugia Transition projesinin seri üretimini Türkiye’ye getiriyor.



Uçan otomobile ilişkin Amerikan Terrafugia şirketi ile seri üretim konusunda uzun bir uğraştan sonra gerekli anlaşmaların imzalandığını belirten Kaya Boztepe, “Yüzyılın projesi Türkiye’de gerçekleşecek” dedi. “Transition” adlı uçan otomobil, karada ve havada gidebiliyor. Satış fiyatı yaklaşık 200 bin dolar olacak uçan otomobilin havalanabilmesi için 50 metrelik bir yol, park edebilmesi için ise 4-5 metrelik bir alanın yeterli.





Havada 220 km hız yapıyor



Karada saatte 200 kilometre hız yapan aracın, havada 220 kilometreye ulaştığını belirten uzmanlar, bir düğme ile kanatlarını açarak uçak moduna geçen aracın tek motorla çalıştığını açıkladılar.



Haberturk'te yer alan habere göre normal benzinle bir araba gibi kullanılabilen, yolcu ve kargo taşıması dışında ilk yardım ve acil kurye gibi konularda yepyeni bir çığır açması düşünülen uçan otomobilin son derece az yakıt kullandığı, hangar ve yüksek bakım masrafları ile havaalanına iniş sonrası ulaşım gibi problemlerini de tamamen ortadan kaldırdığı belirtildi.



Kanatları açılarak çok kısa mesafelerde iniş-kalkış yapabilen ve küçük bir araba ağırlığında olan uçan otomobilin üretiminin de Türkiye’de yapılmasının planlandığı, konuyla ilgili ilk çalışmaların haziran ayı içerisinde tamamlanacağı bildirildi.





Seri Üretimi Türkiye’de…



Konuyla ilgili ANKA’ya bir açıklama yapan Boztepe, “Bizim için son derece heyecan verici bir durum. İlk 200 adet uçan otomobili Amerika’da, daha sonra seri üretimi Türkiye’de düşünüyorduk ancak gelen inanılmaz talepler sonucu, direk olarak seri üretimi Türkiye’ye almayı düşünüyoruz. Bu Türkiye için hem büyük bir kazanç, hem de dünya çapında bir reklâm olacaktır. Otomotiv, makine ve montaj sanayileri olarak zaten gittikçe daha çok itibar kazanan Türkiye, böylece bir ilke daha imza atmış olacak. Konuyla ilgili görüşmeler yaparak bu hafta içerisinde bir ön çalışma başlatacağız” dedi.





Kısa mesafeye inip kalkabiliyor



Uçak hakkında teknik bilgi de veren Boztepe, önden çekişli normal 4 silindirli 2000 cc motorlu bir araba gibi kullanımı son derece kolay olan aracın normal bir uçak olmanın ötesinde, son derece kısa mesafelerde iniş ve kalkış yapabilmesinin artı özellikleri arasında yer aldığını ifade etti. Boztepe şöyle devam etti:



“Uzun mesafeleri 200 km’ye yakın bir süratle kat edebiliyor ve en önemlisi, havaalanları dışında araziye iniş ve kalkış yapabiliyor. Hangarlarda yüksek masraflarla bekletilmek yerine indiğiniz yerden araba olarak gideceğiniz yere karadan hareket edebiliyorsunuz. Havanın yoğun sis, yağmur gibi elverişsiz olduğu durumlarda beklemenize gerek yok, karadan gidebiliyorsunuz. Havaalanına indiğinizde araba veya taksi beklemenize gerek yok, bir düğmeyle 30 saniyede açılan ve kapanan kanatları hareket ettirip gideceğiniz yere devam ediyorsunuz.”





Paraşüt de takılabiliyor



200 kiloluk bagaj kapasitesine sahip Terrafugia Transition, iki yolcuyla uçuyor. Bir otomobilin tüm güvenlik donanımına sahip olan araçta ayrıca uçmak için gerekli olan son teknoloji aletler ve olumsuz hava şartlarında kolaylık sağlayan otomatik pilot da bulunuyor. İstenirse uçan otomobil paraşütlü olarak satın alınabiliyor.



Ancak bu otomobili kullanabilmek için sürücü ehliyetinin yanı sıra bir de pilot ehliyetine sahip olmak gerekiyor. Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA) yetkilileri, Terrafugia’yı hafif spor uçak kategorisine soktuğu için 20 saatlik uçuşla bu ehliyet alınabiliyor.





Transition’un Teknik Özellikleri



Yolcu Kapasitesi: 2



Seyir Hızı: 185 km/s



Menzili: 750 km



Yakıt Kapasitesi: 75 lt



Motor: 100 beygir



Araba Hali



Boyu: 2,06 m

Genişliği: 2,03 m



Uzunluğu: 5,71 m



Uçak Hali



Boyu: 1,84 m



Genişliği: 8,25 m



Uzunluğu: 5,80 m







