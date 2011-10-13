-Uçan kaykay gerçek oldu PARİS (A.A) - 12.10.2011 - Paris Diderot Üniversitesi tarafından geliştirilen ve yerden birkaç santimetre yükselerek üzerindekini taşıyabilen "uçan kaykay" (MagSurf) kamuoyuna tanıtıldı. 100 yıl önce keşfedilen bu fenomenin görsel ve sportif bu ilk uygulamasının tanıtımında, Paris Diderot Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Profesör Alain Sacuto, şimdiye kadar kimsenin üzerinde insan taşıyabilen bir kaykayın yapılabileceğini hayal bile etmediğini söyleyerek, kuantum fiziği sayesinde görsel bakımdan çok beğenilecek ideal bir obje geliştirdiklerini kaydetti. Sacuto, Paris Diderot Üniversitesi Kuantum Laboratuvarı'nda geliştirilen kaykayın oyun parklarından kullanılabileceğini söyledi. Hollandalı fizikçi Heile Kammerlingh-Omnes tarafından 100 yıl önce keşfedilen süperiletkenlik, daha önce Japonya'da manyetik tren, manyetik rezonans görüntüleme, parçacık hızlandırıcı gibi alanlarda uygulama bulmuştu. Paris'te Bilim Festivali'nin açılışında sunulan ve üzerinde üniversitenin rektörü Vincent Berger ile başka birçok kişiyi üzerinde taşıyan süperiletken uçan kaykay şimdilik sadece beş metre boyunca hareket edebiliyor. Süper iletken materyaller, elektrik akımını bir parça enerji dahi kaybetmeden iletebiliyor. Bir süperiletken, geçen manyetik alanı dışarı iterek, etkileyici havaya kaldırmayı sağlayabiliyor. Süperiletkenliğini sağlamak için MagSurf adlı kaykay, sıvı azotla eksi 195 dereceye kadar soğutuluyor. Depo kapasitesi 4 litre civarında olan uçan kaykay, manyetik rayın üzerinde en ufak bir sürtünme olmadan 2 cm kadar yükselebiliyor ve 100 kilodan ağır insanları taşıyabiliyor. Fizikçi Heile Kammerlingh-Omnes 8 Nisan 1911'de helyumun içinde eksi 269 derecede soğuttuğu cıvanın elektrik akımını çok daha iyi ilettiğini keşfetmişti. Önceleri eksi 250 derecenin altında olan süperiletkenlik şimdi eksi 109 derecede mümkün. Bunun için şimdi sıvı helyum yerine kullanımı daha kolay olan sıvı azot kullanılırken, hala çevredeki sıcaklıklarda kullanılacak malzeme mevcut değil.