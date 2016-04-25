'Uçan kayık' kazasının olduğu düğün salonunun sahibi: Nazar ettiler, göz değdi!

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir düğün töreni sırasında yaşanan "uçan kayık kazısı" ile ilgili iş yeri sahibi İsmail Kılıç, "Bunun tek bir açıklaması var o da göz değdi. İnsanların gözü, nazar uçak düşürür. Bu yaşanacaktı ve yaşadık. Bu damat ile benim kaderim" dedi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, iki gün önce yaşanan kazada, salona has özel olarak tasarlanmış kayık ile gelin odasından havadan salona inen gelin ve damat, tespit edilemeyen bir nedenden dolayı kayığın bir ucunun aşağıya sarkması sonucu yere düşmüştü. Kaza anı düğünde bulunan davetliler tarafından cep telefonu ile çekilip sosyal medyada paylaşılınca video en çok izlenen videolar arasında yerini almıştı.

"Nazar ettiler, göz değdi"

Olay sonrası iş yeri sahibi İsmail Kılıç, karşı karşıya kaldıkları kazanın teknik olarak halen tespit edilemediğini söyledi.

Kılıç, televizyonlarda çıkan haberlerin sadece olay anının gösterdiğini ve bunun gerçeği yansıtmadığını söyleyerek "Olay sonrası yaptığımız incelemelerde kazanın nasıl meydana geldiğini halen anlamış değiliz. Sistemde bir çok güvenlik sistemi aynı anda işliyor. Bu kayığın bu şekilde sistemden çıkması teknik olarak mümkün değil. Teknik ekipler tarafından yapılan adli incelemede herhangi bir şey tespit edilemedi. Ne kayığı taşıyan çelik teller kesildi ne de motor boşaldı. Nasıl olduğunu anlamak mümkün değil. Bu teller 4 ton çekiyor. Hepimiz Müslümanız, inanıyoruz; bunun tek bir açıklaması var o da göz değdi. İnsanların gözü, nazar uçak düşürür. Bu yaşanacaktı ve yaşadık. Bu damat ile benim kaderim" dedi.

Kılıç televizyon haberlerinde çıktığı gibi halatların kesilmediğini belirterek "Haberlerde çıktığı gibi kesinlikle halatlar kesilmedi. Bu bilgi doğru değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kazadan sonraki gün çift ikinci bir düğün tertipleyerek yarım kalan saadetlerini tamamlarken, gelin ve damadın sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.