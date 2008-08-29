Uçan bebeğin altbezi mucizesi

Brezilya'nın kuzeyindeki Recife kentinde, 3'üncü kattan düşen bebeğin yaşamını hazır altbezi kurtardı. Olayda, Caua Felipe Massaneiro adlı bebek yaklaşık 10 metre aşağıya düşerken bezi, apartmanın çevresini saran duvarın üzerindeki demirlere takıldı. Bebek, bir süre sallandıktan sonra bezinin yan bantlarının açılmasıyla yavaşlayarak yere kaydı.



Olayı anlatan polis yetkilisi, bu olayı "mucize" olarak niteledi ve bebeğin, duvarın üzerindeki demirler nedeniyle ölebileceğine dikkati çekti.



Hastaneye kaldırılan bebekte birkaç kırık olduğu belirtildi. Polis, bebeğin 3. katın camından nasıl düştüğünün saptanması için soruşturma başlatıldığını, ailenin dikkatsizliğinin buna neden olabileceğini kaydetti.



Yerel Folha de S. Paulo gazetesi de, bebeğin babası Alexandre Cesar Massaneiro'nun, oğlunun pencerenin altındaki kanepeye tırmandığını, birşey yapabilme şansı olmadan düştüğünü söylediğini aktardı. 23 yaşındaki baba Massaneiro, "Oğlumu kurtaran bez değil, Tanrı" dedi.

