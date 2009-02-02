'Uçan ayakkabı' anıtı yıkıldı

Tempo24



Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi’nin, eski ABD Başkanı Bush’a ayakkabı fırlatmasını sembolize eden 'ayakkabı anıtı', Iraklı yetkililerin emriyle yıkıldı.



Başkanlığı Obama’ya devretmeden önce, 14 Aralık’ta Bağdat’ı son kez ziyaret eden George Bush’a “Al sana veda öpücüğü” diyerek, ayakkabılarını fırlatan genç gazeteci Muntazar El Zeydi, Irak’ta kahraman olmuş, dünya çapında üne kavuşmuştu.



Tikrit'teki bir yetimhanenin bahçesine yerleştirilen ayakkabı heykeli devletin tepkisini çekmiş; yetimhane müdürü, "Polis bana gelip, kamusal alanın siyasi amaçlı kullanılamayacağını söyledi" demişti. Daha sonra da bu anıtın yıkıldığı haberi geldi



Yıkımın ardından açıklama yapan yetkililer, kamuya ait bir alanda, siyasi mesaj veren bir anıta izin verilemeyeceğini belirtti.



2 yıl hapis cezası alabilir



29 yaşındaki El Zeydi, 14 Aralık'ta Irak'a sürpriz ziyarette bulunan eski ABD Başkanı'nın, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile basın toplantısı sırasında ayakkabılarını Bush'a fırlatmıştı.



El Zeydi'nin 31 Aralık'ta yargılanması gerekiyordu, ancak Merkez Ceza Mahkemesi, El Zeydi'nin duruşmasının ileri bir tarihe bırakıldığını açıklamıştı. Yabancı bir devlet başkanına hakaretten yargılanması beklenen Zeydi’nin, 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. (Tempo24)