T24 LogoT24 Logo
Spor

Uçan adam yine rekor kırdı

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 200 metrede Jamaikalı Usain Bolt, 19.30 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

20 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 200 metrede Jamaikalı  Usain Bolt, 19.30 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın  madalyanın sahibi oldu.
 Dünya'nın en hızlı atleti Jamaika'lı Usain Bolt, 200 metre finalinde ABD'li eski atlet Michael Johnson'un rekorunu tarihe gömerek 19.30 ile dünya rekoru kırdı.

Haberin videosu için tıklayın

29. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda atletizmde erkekler 200 metrede Jamaikalı Usain Bolt, 19.30 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Dün yapılan 200 metre yarı final 2. serisinde koşan Bolt 20.09’luk derecesiyle serisinde birinci olarak finale kalırken rahat temposuyla adeta yeni bir rekorun sinyalini vermişti. Jamaikalı atlet yarı final serisinin en hızlısı olurken bugün koşulan finalde de dünya rekoru kırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24