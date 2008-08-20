Uçan adam yine rekor kırdı

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 200 metrede Jamaikalı Usain Bolt, 19.30 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.Dünya'nın en hızlı atleti Jamaika'lı Usain Bolt, 200 metre finalinde ABD'li eski atlet Michael Johnson'un rekorunu tarihe gömerek 19.30 ile dünya rekoru kırdı.29. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda atletizmde erkekler 200 metrede Jamaikalı Usain Bolt, 19.30 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.Dün yapılan 200 metre yarı final 2. serisinde koşan Bolt 20.09’luk derecesiyle serisinde birinci olarak finale kalırken rahat temposuyla adeta yeni bir rekorun sinyalini vermişti. Jamaikalı atlet yarı final serisinin en hızlısı olurken bugün koşulan finalde de dünya rekoru kırdı.