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Dünya

UÇAK YEMEK YÜZÜNDEN ACİL İNİŞ YAPTI STUTTGARD (A.A)

17 Aralık 2010 20:05

-UÇAK YEMEK YÜZÜNDEN ACİL İNİŞ YAPTI STUTTGARD (A.A) - 17.12.2010 - Hollanda'nın Arkefly havayolu şirketine ait yolcu uçağı, yolculara dağıtılan ve çok sıcak olan yemekten çıkan duman yüzünden Stuttgard havalimanına acil iniş yaptı. Polis, Amsterdam'dan Mısır'ın turistik kenti Hourghada'ya gitmekte olan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki 183 yolcu ve mürettebatın durumlarının iyi olduğunu belirtti. İnişin sorunsuz geçtiği, ancak itfaiyecilerin pistte yerleşmeleri nedeniyle havalimanı trafiğinin 35 dakika kesildiği kaydedildi. Pilotun, uçağın yemeklerin ısıtıldığı bölümünden gelen duman nedeniyle iniş kararı verdiği belirtildi.  

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