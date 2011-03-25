Uçaktan kuleye: Uyan, uyan!..

T24 - ABD’de Reagan Havalimanı’nda çalışan kule görevlisi işbaşında uyuyunca havada büyük panik yaşandı. O sırada havalimanına yaklaşan iki yolcu uçağının pilotları piste kendi çabalarıyla indi...







ABD’nin başkenti Washington DC’de önceki gün büyük bir skandal yaşandı. Ağırlıklı olarak ülke içindeki uçuşların yapıldığı Reagan Havalimanı’nda çalışan bir kontrol kulesi görevlisi işbaşında uyuyunca uçaklar piste tek başlarına inmek zorunda kaldı. Skandal, toplam 150 yolcunun hayatını tehlikeye attı. Önceki gün meydana gelen olayda, Miami ve Chicago’dan birkaç dakika farkla Washington’a gelen iki uçağın pilotları kuleye bir türlü ulaşamadı. Kulenin izni ve rehberliği olmadan alana inemeyen pilotlar paniğe kapılıp, havalimanından yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölgesel hava trafiğini kontrol eden merkezi aradı.





İLK OLAY DEĞİL!



Merkezdeki yetkililer havalimanındaki kontrolörle bağlantıya geçmeye çalıştı ancak uyuyan görevli bir türlü uyanmadı. Daha sonra iki uçak bölgesel kontrol merkezinin yardımıyla ve kendi çabalarıyla piste inmeyi başardı. ABD Ulaşım Bakanı Ray LaHood, resmi bir soruşturma yürütüleceğini söylerken, “Kontrol kulesinde sadece tek bir kişinin çalışıyor olması kabul edilemez. Ülkedeki tüm havalimanlarının çalışma prensipleri tekrar gözden geçirilecek” diye ekledi. Reagan Havalimanı’nda geçtiğimiz yıl yaşanan benzer bir olayda ise mola vermek için kule dışına çıkan kontrolör kartını içeride unutunca, limanda yine kargaşa yaşanmıştı.