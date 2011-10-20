Uçaktan çıkan sürpriz kadın



T24- Takas anlaşması kapsamında 11 Filistinli tutukluyu sürgün için Türkiye’ye getiren uçaktan sürpriz bir isim çıktı. İsrailli bir genci “bal tuzağına” düşürüp öldürten, cezaevi koğuşunda kendisine başkaldıran Filistinli kadınları kızgın ağdayla haşlayan, uluorta seksten bahsettiği için Hamaslıların da sevmediği kadın mahkum Amina Muna.





Hürriyşet'in haberine göre, takas anlaşmasına destek veren İsrail halkının, salıverilmesine en çok tepki gösterdiği isimlerden biri 34 yaşındaki Muna. Takasın durdurulması için açılan ve İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilen 4 davadan birinin nedeni de Muna’nın salıverilecek olmasıydı. Dün Muna’nın Ankara’daki “muzaffer” fotoğraflarını yayınlayan İsrail gazeteleri birçok okuyucunun tepkisine maruz kaldı. Çünkü Batı Şerialı Muna, 2001 yılında henüz 24 yaşındayken 16 yaşındaki İsrailli Ofir Rahum’u “bal tuzağına” düşürüp öldürmüştü.





Muna’nın hikayesi İsrail’de birçok kitaba konu oldu. Masum gencin öldürülmesine tanık olmanın “çok heyecan verici” olduğunu polis ifadesinde söyleyen Muna, 2003’te müebbet hapse çarptırıldı. Pişman değildi. Hatta cezaevinde İbranice “Anne yardım et” diyerek kurbanının taklidini yaptığı duyulmuştu.





El Fetih üyesi Muna cezaevindeki koğuşunu “Al Capone” gibi yönetiyordu. Onun “emirlerini” uygulamayan diğer mahkumlara ağır cezalar veriyordu. Başkaldıran birçok mahkumu ısırarak, bazılarını kızgın ağda dökerek yaralamıştı. Filistinli bir kadın mahkum, “O kadına karşı duyduğum nefret, İsraillilere karşı duyduğumdan daha fazla” diyordu.





Herkes ‘canavar’ diyor





Sadece İsraillilerce değil, Gazze’de iktidarı elinde bulunduran Hamas sempatizanları başta olmak üzere birçok Filistinli için de bir “canavar” olan Muna, bu yüzden demir yumrukla yönettiği cezaevi koğuşunu bırakıp Gazze’ye gönderilmekten çekindi. İsrailli yazar Anat Berko’ya göre Hamas camiasında Muna’nın sevilmemesinin bir nedeni de çekinmeden seksten uluorta bahsedebilmesiydi. Muna şimdi Türkiye’de.





Yemekle kandırdı, üç militana vurdurdu





Muna, 2001’de İsrailli bir sivili öldürmeye karar verdi. İnternette avını ararken Ofir ile tanıştı. Kendisini “Sally” adlı Amerikalı bir turist olarak tanıttı ve Ofir’i romantik bir yemek için Kudüs’e çağırdı. Ofir, “Gelemem, ailem merak eder” dedi. Muna, “Seni sabırsızlıkla bekliyorum, gel, saat 5 olmadan evine dönersin” yanıtını verdi. Ofir kabul etti. Yemekten sonra Muna, “Ramallah’taki evime gidelim” dedi. Bunu da kabul eden Ofir, Muna ile beraber otomobille Ramallah’a giderken kadının çağırdığı üç Filistinli tarafından durduruldu ve yol kenarında 15 kurşunla öldürüldü.





İkinci kadın da Hamas’ın düşmanı





Gazze Şeridi’ne gönderilmeyi reddederek takas anlaşmasının az kalsın suya düşmesini sağlayan ikinci kadın mahkum, Meryem Salim Tarabin. Sürgün yerine itiraz eden Tarabin, Hamas’ın siyasi büro şefi Halid Meşal ile birlikte Kahire’den Suriye’nin başkenti Şam’a götürüldü. 2005’te tutuklanıp 8 yıl hapse çarptırılan Tarabin de Hamaslılar tarafından hiç sevilmiyor. Nedeni aynı: Diğer mahkumlara ve gardiyanlara kötü muamele. Eriha doğumlu Tarabin bu nedenle Neve Tirza cezaevinde 6 ay hücrede tutulmuştu.





İsrail’in salıverdiği 477 kişi içinde Filistin ve İsrail dışında doğan tek tutuklu Ukraynalı İrina Polişçuk. Kocası İbrahim Sarhana bir intihar bombacısını saldırı mahalline götürmesine yardımcı olunca 2002’de 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 31 yaşındaki Polişçuk, ülkesine sınırdışı edilmek yerine Batı Şeria’daki ailesinin yanına gönderildi. Polişçuk 2000 yılında yasadışı yollardan İsrail’e gelip fuhuş yapmaya başlamış. Muhabbet tellalına aşık olup evlenmiş ve çocuğu olmasına rağmen Filistinli militanlara katılmış. Takas anlaşması imzalanınca “Beni Ukrayna’ya göndereceksiniz, hapiste kalayım daha iyi” demiş, hatta dilekçe vermiş. Bunun üzerine İsrail, Polişçuk’un Batı Şeria’da yaşamasına izin verdi.



