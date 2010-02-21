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Dünya

Uçaktan ceset düştü

Dominik Cumhuriyeti'nden ABD'nin Miami kentine gitmek üzere havalanan bir kargo uçağından genç bir erkek cesedi düştü.

21 Şubat 2010 02:00

T24 - Dominik Cumhuriyeti'nden ABD'nin Miami kentine gitmek üzere havalanan bir kargo uçağından genç bir erkek cesedi düştü.

Havaalanındaki trafik kontrolörü, Amerijet kargo uçağının havalanmasından hemen sonra bir şeyin düştüğünü gördüğünü ve işçilerin cesedi bulduklarını söyledi.

Perşembe günü meydana gelen olay nedeniyle pist 45 dakikalığına kapatıldı.

Uçağın pilotu Felix Joseph Gruosso'nun ne olduğundan habersiz bir şekilde uçuşa devam ettiği kaydedildi.

Yetkillier, henüz kimliği açıklanmayan ve kişisel belgeler taşımadığı belirtilen adamın havaalanında çalışıp çalışmadığını ve güvenliği nasıl geçebildiğini araştırıyor.


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