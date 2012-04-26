Uçaktaki en popüler koltuk açıklandı

“Skyscanner” adlı internet sitesinin 1000 uçak yolcusu üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. Yolcuların bir çoğu “Uçakta hangi koltuğu tercih ediyorsunuz?” sorusuna “6A” cevabını verdi.

Araştırmadan çıkan başka bir sonuç ise “Uçakta en sevilmeyen koltuk” ile ilgiliydi. Yolcuların bir çoğu oturmaktan en çok kaçındıkları koltuğun uçağın arka bölümüne denk gelenlerden 31E olduğunu söyledi.

“Skyscanner” sitesinin tatil sayfası editörü Sam Baldwin araştırmayla ilgili olarak şunları söyledi: “Çalışmamızın sonucunda yolcuların uçakta nereye oturduklarına çok dikkat ettiklerini anladık.

Birçoğu ön tarafta ve sol taraftaki koltukları tercih ediyor. 6A’nın özelliği tuvaletlere uzak oluşu. 31E’nin neden bu kadar itici olduğunu da anlamak çok değil. Çünkü hem orta koltuklardan biri hem de ne çıkışlara ne de tuvalete yakın."