Uçakta zorla başörtüsü çıkartan ABD'liye iki ay ev hapsi

Aynı uçakta yolculuk yaptığı Müslüman bir kadının başörtüsünü zorla çıkaran ABD’li Gill Parker Payne, iki ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Chicago’dan Kuzey Carolina’ya yolculuk yapan Gill Parker Payne, bindiği uçak kalkmadan kısa süre önce başörtülü bir kadının yanına giderek, “Çıkar onu! Burası Amerika!” diye bağırdı.



tr.sputniknews.com'un haberine göre, kadının başındaki örtüyü zorla çekerek çıkaran Payne, cuma günü, dini özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Savcıyla anlaşma yoluna giden Payne’in ev hapsinde 2 ay geçireceği, daha sonra açıklanacak karar uyarınca da 100 bin dolara kadar para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Anlaşma kapsamında suçunu kabul eden Payne, "K. A.'nın başörtüsünü zorla çıkarmam sebebiyle kendisinin dini inanışlarını özgürce yerine getirmesini engellediğimi kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.