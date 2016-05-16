T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uçakta zorla başörtüsü çıkartan ABD'liye iki ay ev hapsi

Savcıyla anlaşmaya giden ABD'li, dini özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle suçlu bulundu

16 Mayıs 2016 23:11

Aynı uçakta yolculuk yaptığı Müslüman bir kadının başörtüsünü zorla çıkaran ABD’li Gill Parker Payne, iki ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Chicago’dan Kuzey Carolina’ya yolculuk yapan Gill Parker Payne, bindiği uçak kalkmadan kısa süre önce başörtülü bir kadının yanına giderek, “Çıkar onu! Burası Amerika!” diye bağırdı.

tr.sputniknews.com'un haberine göre, kadının başındaki örtüyü zorla çekerek çıkaran Payne, cuma günü, dini özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Savcıyla anlaşma yoluna giden Payne’in ev hapsinde 2 ay geçireceği, daha sonra açıklanacak karar uyarınca da 100 bin dolara kadar para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Anlaşma kapsamında suçunu kabul eden Payne, "K. A.'nın başörtüsünü zorla çıkarmam sebebiyle kendisinin dini inanışlarını özgürce yerine getirmesini engellediğimi kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

başörtüuçakgill parker payne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24