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Uçakta yanında oturan kadını uyurken taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Tacizle suçlanan yolcunun diğer yanında eşinin oturduğu belirtildi

05 Ocak 2018 17:42

Las Vegas–Detroit seferi yapmakta olan uçaktaki 34 yaşındaki Prabhu Ramamoorthy adlı yolcu, yanındaki koltukta uyuyan kadını uyurken taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

The Independent’taki habere göre, ABD’de geçici bir vize ile yaşamakta olan Hint vatandaşı Ramaamoorthy 3 Ocak’ta Las Vegas’tan kalkıp Detroit’e iniş yapan uçakta yanında oturmakta olan 22 yaşındaki kadını taciz etti. Bu esnada Ramamoorthy'in  kendi eşinin yanında oturduğu belirtildi. 

Tacize uğrayan kadın güvenlik güçlerine, uyandığında pantalonu ve gömleğinin düğmelerinin açık olduğunu ve adamın ellerinin pantalonunun içinde olduğunu söyledi.

Federal Savcı Amanda Jawad, Ramamoorthy’nin kadın uyandığında tacize son verdiğini ve kadının uçuş görevlilerine olayı bildirdiğini, arından resmi şikâyette bulunduğunu aktardı. Uçuş görevlileri kadını uçağın arka kısmında tutarak kendisine yeni bir koltuk önerdiği, tacizle suçlanan Ramamoorthy Michigan’ın da havalimanına inişte tutuklandığı aktarıldı.

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