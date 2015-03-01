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Uçakta yanında oturan 16 yaşındaki genci zorla öpen yolcuya para cezası

Alkollü olduğunu söyleyen M.V., ’taciz’ iddiasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

01 Mart 2015 10:09

Almanya’dan Adana’ya giden yolcu uçağında yanında oturan 16 yaşındaki erkek çocuğunu zorla öptüğü iddia edilen M.V. adlı kadın şikayet üzerine gözaltına alındı. Alkollü olduğunu öne süren M.V. 1500 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Almanya’da çalışan babasını ziyarete giden A.C., tatilin ardından memleketi Adana’ya dönmek için uçağa bindi. Bu sırada, Almanya’da yaşayan ve Mersin’de oturan ailesini ziyaret için yola çıkan 43 yaşındaki M.V. de A.C.’nin yanındaki koltuğa oturdu. Yolculuk sırasında alkollü olduğu ileri sürülen kadın yolcu, iddiaya göre yanındaki erkek çocuğunu Almanca ve Türkçe sözlerle taciz etti.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, A.C.’nin tepki vermemesi üzerine kadın bu kez genci yanaklarından zorla öptü. A.C.’nin durumu anlatıp yardım istediği hostesler kadını yerinden kaldırıp başka bir koltuğa oturttu. Ayrıca hakkında tutanak tuttu. Adana Havaalanı’na gelen uçaktan inen A.C. de polise giderek kadından şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan M.V., polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesi alındı. Alkollü olduğu için uçakta ne yaptığını bilmediğini ileri süren M.V., ’taciz’ iddiasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kadına, ayrıca hosteslerin tuttuğu rapor üzerine yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle 1500 lira idari para cezası da verildi. 

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