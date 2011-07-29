-UÇAKTA YANGIN PANİĞİ KAHİRE (A.A) - 29.07.2011 - Kahire Havaalanı'nda, Mısır Havayoyolları'nın dış hat seferi yapan bir yolcu uçağında kalkıştan önce yangın çıktığı ve yaklaşık 300 yolcunun hızla uçağı terk ettiği bildirildi. Yetkililerin açıklamalarına göre, Kahire-Cidde seferi için kalkışa hazırlanan uçağın pilot kabininde elektriğin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye görevlileri yangını söndürürken, yolcular da uçaktan tahliye edildi. Yetkililer, iki itfaiye görevlisinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi için hastaneye kaldırıldığını belirtirken, yangından başka etkilenen olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yangının genel hava trafiğini etkilemediği ve yolcuları Suudi Arabistan'ın Cidde kentine getirmek üzere başka bir uçağın hazırlandığı kaydedildi.