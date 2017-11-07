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Uçakta unutulan bagaj paniğe neden oldu

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-ONUR Air’e ait Moskova-İstanbul seferini yapan uçakta, yolcular indikten sonra kabinde bulunan sahipsiz bagaj paniğe neden oldu

07 Kasım 2017 22:11

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-ONUR Air’e ait Moskova-İstanbul seferini yapan uçakta, yolcular indikten sonra kabinde bulunan sahipsiz bagaj paniğe neden oldu. Uçağa polis ekipleri çağırıldı.

Atatürk Havalimanı’nda akşam saatlerinde meydana gelen olay şu şekilde gelişti: Moskova-İstanbul seferini yapan 8Q-573 sefer sayılı TC-ONS kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı saat 17.30’da  Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Yolcular indikten sonra kabin ekipleri, uçakta sahipsiz bir bagaj buldu. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu polis ekibine haber vererek durumu bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, bir yolcuya ait olduğu anlaşılan bagaj, sahibine teslim edildi. 

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