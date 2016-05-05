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Dünya

Uçakta türbülans paniği; 30 yaralı

Uçağın Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya 45 dakika mesafede türbülansa girdiği belirtildi

05 Mayıs 2016 13:58

Etihad Havayolları'nın Abu Dabi'den Endonezya'ya giden uçağının "ciddi ve beklenmedik" bir türbülansa girmesi sonucu 30'dan fazla kişi yaralandı.

Uçağın Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya 45 dakika mesafede türbülansa girdiği belirtildi.

Airbus A330-200 tipi uçak olayın ardından sorunsuz iniş yaptı, ancak inişin ardından 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında cep telefonuyla çekilen bir videoda uçak sallanırken yolcuların ağladıkları görülüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal şirketi Etihad Havayolları'ndan AFP Haber Ajansına yapılan açıklamada kabin bagajı boşluklarının zarar gördüğü söylenirken, yolcular oksijen maskelerinin çıktığını anlattı.

Yaralanan yolcuların durumu hakkında bilgi verilmezken, dokuz yolcu ve bir mürettebatın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Geriye kalan yaralılarsa havaalanındaki sağlık görevlilerince tedavi edildi.

Şirket dönüş seferini iptal ettiğini ve isteyen yolculara alternatif uçuş ya da barınma imkânı sunulduğunu bildirdi.

Endonezyalı yetkililerin de uçakta inceleme yaptıkları kaydedildi.

 

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