-Uçakta telefon kullanımı yıl sonunda ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, uçakta haberleşme ile ilgili koordinasyonu sağladıklarını ve alt yapıyı hazırladıklarını söyledi. BTK Başkanı Acarer, BTK İkinci Başkanı Dr. Ayhan Beydoğan ve TİB Başkanı Fethi Şimşek ile 2011 yılı faaliyetleri ve 2012 İş Planı hakkında BTK binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2011 yılı faaliyetleri ve 2012 hedefleri hakkında bilgi veren Acarer, 2011 yılının en önemli konularından birinin ulusal siber güvenlik tatbikatı olduğunu belirterek, bu yılda en az 2 kez siber güvenlik tatbikatı yapılacağını söyledi. SMS, bilinmeyen numaralı arama ve ayrıntılı fatura tarifelerine üst sınır getirilmesinin geniş kitleleri ilgilendiren önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Acarer, ''İsteyen aboneler, kendilerince faturalarına üst sınır getirip, bu üst sınıra yaklaştıklarında işletmelerin kendilerini uyarmasını söyleyecekler'' dedi. Modemlere şifre ve kilit yazılımı konmaması konusuna da değinen Acarer, ücretsiz verilen modemlerde, abonelerin işletmesini değiştirmeleri durumunda, ücretsiz aldıkları modemlerin kullanmadıkları kısmının ödemelerinin yapılacağını ve söz konusu modemle her işletmecinin abonesi olabileceğini söyledi. Otoyollarda KGS'nin yerini alacak olan Hızlı Geçiş Sistemi'le ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Acarer, yakında uygulamanın pilot bölgelerde başlayacağını kaydetti. İnternet servis sağlayıcıların başka ülkelerde tuttukları HOSTİNG'lerin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili Türk Telekom ile çalışma yapıldığını anlatan Acarer, hızlı bir şekilde servis sağlayıcıların bu çalışmaya başladıklarını bildirdi. -''10 günde, bin 200 online şikayet''- 30 Ocakta uygulanmaya başlanan ''online şikayet'' bildirim sistemine çok yoğun bir talep geldiğini ifade eden Acarer, abonelerin şikayetlerini artık online olarak BTK üzerinden işletmelere ilettiklerini, bugüne kadar da bin 200 tüketicinin şikayetini online gerçekleştirdiğini söyledi. Kosova, Sudan, Bosna Herkes, Karadağ ve Makadenya'dan 7 mühendisi Türkiye'ye davet ettiklerini anlatan Acarer, TİKA ile alt yapı temin edicilerle 2 aylık eğitim programı düzenlediklerini kaydetti. Uçakta haberleşme ile ilgili koordinasyonu sağladıklarını ve alt yapıyı hazırladıklarını ifade eden Acarer, ''Bu hizmeti Hızlı Tren güzergahlarında, hızlı ve genişbant, kesintisiz erişimin temin edilmesi için Demiryolları ile operatörler arasında kurumumuzun koordinasyonunda toplantı ve imza töreni yapıldı. Şu anda Ankara-Konya arası yüzde 80'i tamamlandı, daha sonra Ankara-Eskişehir arasında bu yapılacak'' dedi. Acarer, daha sonra otoyollarda da benzer sistemin yapılmasına başlanabileceğini söyledi. Türkiye'de son derece önemli olan 3G konusunda birinci konusunun çalıştırılacak ARGE elemanları olduğunu, ikincisinin ise temin edilecek yazılım ve donanımın yüzde 50'sini Türkiye'deki firmalardan almaları olduğunu ifade eden Acarer, ''BTK olarak bunun ilk denetimini yaptık. Büyük ölçüde bunun sağlandığını gördük. Bunun faydasını birkaç yıl sona daha net göreceğiz. Türkiye'de bugün, sadece bu operatörlerde binlerce ARGE elemanı var. Bunlar mutlaka bir şeyler çıkarmaya başlayacaklar'' dedi. IPv6 ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Acarer, ''Bu tüm dünyanın sorunu, 4 küsur milyarlık alan adı vardı. Bunlar geçen sene martta bitti. Türkiye'de IPv6'ya geçme çalışmaları başladı'' diye konuştu. Kırsal alanda mobil haberleşmenin olmadığı 2 bin 128 yer tespit edildiğini dile getiren Acarer, 500 kişinin altında nüfusun olduğu yerlerle ilgili bir çalışma yaptıklarını anımsatarak, 2013 yılı sonu itibariyle bu yerlerin kapsama alanı içine alınmasının planlandığını kaydetti. -Resmi tebligat- Kayıtlı elektronik posta sisteminin, elektronik posta haberleşmesinin özel bir sistem üzerinden kayıtlı elektronik posta sağlayıcıları vasıtasıyla yapıldığı bir telekomünikasyon altyapısı olduğuna dikkati çeken Acarer, mevcut durumda internette gönderilen yazı ve bilgilerin hukuksal bir geçerliliği olmadığını hatırlattı. Acarer, isteğe bağlı olarak uygulanacak bu sistemde, kayıtlı elektronik postayı kullanan kişilerin, gönderdiği mesajların resmi tebligat olarak kabul edileceğini bildirdi. -''Haberleşmede öncelikli SİM kart- BTK İkinci Başkanı Beydoğan da, doğal afetlerde haberleşmenin etkin sağlanması amacıyla bakanlıkla yürütülen çalışmalara BTK'nın destek verdiğini belirterek, ''Afet durumunda görevli personele, SİM kart önceliği dediğimiz, haberleşme imkanı sağlayacak SİM kart verme projesi var. Doğal afetlerde görevli personele verilecek SİM kartlarla, haberleşme yapacak kişilerin önüne geçerek haberleşme yapmasını sağlayacak özellik verilecek'' diye konuştu. Afetlerde görevli personele verilecek SİM kartları, trafikte geçiş üstünlüğü bulunan araçlara benzeten Beydoğan, bu yıl sonunda bu projenin tamamlanacağını bildirdi. 2. nesilde kullanılan 900 bandının 3. nesil içinde kullanılması projesine de değinen Beydoğan, ''Böylece hem daha rahat bir haberleşme sağlayacağız hem de işletmecilerin bu alana yapacakları yatırımlarda yüzde 40 tasarruf sağlayacaklar. Verilecek hizmette ucuz ve kaliteli olacak'' dedi. -Hat kayıtları görülebilecek- Kişilerin, adlarına kayıtlı hat sayısını görebilmesi için çalışma yaptıklarını kaydeden Beydoğan, ''Bazı kişilerin adlarına çıkarılan açık hatlar illegal amaçla da kullanılabiliyor. Bu konuda şeffaflığın sağlanması, açık hatların illegal kullanımının minimize edilmesi için TC kimlik numaranızla internet üzerinden sorgulama yapabilmenizi sağlayacak bu projeyi de bu yıl gerçekleştireceğiz'' diye konuştu. Toplantının ardından uçaklarda telefon haberleşmesiyle ilgili soruya Tayfun Acarer, ''Uçakların bulunduğu mesafe nedeniyle sinyalin baz istasyonlarına ulaşması imkansız. Uçağın içindeki haberleşme seyir cihazlarına zarar veriyor, deniliyor. Bu haberleşme, uçağın içindeki haberleşmesinin uçağın üzerinden uydu sistemine çıkması, oradan da aşağıda bir yer istasyonuna inmesi mantığıyla çalışacak. Benzer şey hızlı trende de olacak'' cevabını verdi. Zamanının sorulması üzerine söz alan Beydoğan, test izinlerinin verildiğini ifade ederek, bunun düzenlemelerinin hazırlanmasının ardından yıl sonuna kadar tamamlanmasının amaçlandığını söyledi.