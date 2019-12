-Uçakta taşkınlık yapan yolcuya elektroşok İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Şizofreni hastası olduğu bildirilen bir Türk yolcu, uçakta taşkınlık yapınca elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirilip, koltuğa bağlı olarak İstanbul'da polise teslim edildi. Kore Havayolları'nın Seul-İstanbul seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının hareketinden sonra, Avustralya'da yaşayan ve Sidney'de uçağa binen A.T. (35) isimli yolcu, agresif hareketler sergilemeye başladı. Kabin ekiplerinin duruma müdahale etmesi üzerine sinirlenen ve sonradan şizofreni hastası olduğu öğrenilen A.T, görevlilere sözlü sataşmanın ardından elle tacize başladı. Kabin ekibinin durumu uçağın pilotlarına bildirmesinden sonra, uçuşta görevli bir Türk pilot, A.T'yi konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. A.T'nin koltuğunun önünde oturan diğer yolcular başka koltuklara geçirilirken, A.T. pilotun tüm uyarılarına rağmen sakinleşmedi. A.T, bunun üzerine uçağın arka tarafındaki mutfak bölümüne alındı. Burada kendisini sakinleştirmek isteyen Türk pilota saldırmaya çalışan A.T, pilot tarafından uçakta bulunan elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirildi. İstanbul'a gelene kadar yaklaşık 4 saat boyunca oturduğu koltuğa bağlanan A.T, uçağın dün akşam saat 18.30'da Atatürk Havalimanı'na inmesinin ardından polise teslim edilerek, karakola götürüldü. Kore Havayolları'nın kokpit ve kabin ekibi, uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle A.T'den şikayetçi oldu.