Uçakta staj dönemi

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) Türk Hava Yolları (THY) ile Kapadokya Üniversitesi arasında yapılan işbirliği kapsamında \'Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri\' programı öğrencileri yurt içindeki uçuşlara katılarak, staj yapma imkanına kavuştu.



Türkiye\'de ilk kez 6 Eylül\'de başlatılan ve \'Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikasını\'nı alan 20 öğrenci uçuşlarda staj yapmaya başladı.



Önümüzdeki dönemde genişletilmesi planlanan \'Uçuşta Mesleki Eğitim Projesi\' kapsamında THY\'nin iç hatlarda yaptığı uçuşlarda öğrenciler, kırmızı fular, kravat takarak görevli diğer kabin memurlarından ayrılıyor. Stajyer öğrenciler başta uçuş güvenliği, ikram, yolcu memnuniyeti gibi konularda THY\'nin o uçuşta görevli kabin memurlarını gözlemleyerek deneyim kazanıyor.





\"GELECEĞİN KABİN MEMURLARI YETİŞİYOR\"



Havacılık sektöründe nitelikli çalışan ihtiyacının yüksek olduğunu belirten THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, bu ihtiyacı fark eden üniversitelerin kabin hizmetleri programları açtığını ve bu alanda personel yetiştirdiklerini söyledi.



Çolak, \"Üniversitelerimizin ilgili programlarında geleceğin kabin memurları yetişiyor. Buna Kapadokya Meslek Yüksekokulu\'nun 20 şanslı öğrencilerini katabiliriz. Çünkü THY ile Kapadokya Üniversitesi bir projeye imza attı. Bence bu eğitim açısından çok güzel bir haber.ö diye konuştu. Çolak, öğrencilerin THY ekipleriyle kabinde yolculara hizmet ettiğini, bu öğrencilere seferlerde emniyet ve güvenlikle ilgili hiçbir görev verilmediğini, yalnızca yolculara hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti\" dedi.







\"ARTIK KABİN MEMURLUĞUNUN BİR EĞİTİMİ VAR\"



Okullarda teorik eğitimlerin alındığı, uygulama alanlarının da bulunduğunu ifade eden Çolak sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Bu mesleği öğrenmek binlerce feet yukarıda ancak mümkün. Çünkü gerçek yolcuyla, gerçek uçakta havada olmanız çok anlamlı. Bu projeye imza atmaktan dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz. Buradaki 20 öğrencimiz diğer öğrencilerimizin de lideri olacak. Onların başarısı ve performansı çok önemli. Bizler de şirketler olarak bu projeyi çok destekliyoruz. Çünkü artık kabin memurluğunun bir eğitimi var. Daha bilinçli, daha farkında ve daha geleceğe dönük, rakipleri daha hızlı geride bırakabileceğimiz personellerimiz olacak. Mevcut kabin memurlarım harika. Hiçbir problem yok. Onlar mesleklerini çok iyi yapıyorlar ama bunu üniversite ortamında, akademik ortamda olmak tabii ki bu arkadaşlarımızın çok daha hızlı bir şekilde tecrübelenmelerini sağlayabilecek.\"



Uygulama kapsamında THY\'nin İstanbul-Trabzon tarifeli seferine katılan öğrencilerden Sedef Sarıalioğlu, ikram servisi sırasında yolcularla ilgilendi. Sarıalioğlu, üniversitede elde ettiği bilgileri pratikte uygulama imkanına ulaştı.

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