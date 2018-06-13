Uçakta sigara içtiği için gözaltına alınan SONAR Başkanı Bayrakçı: Fikirlerimden hoşlanmayan işgüzar pilot ile hostes…

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, uçakta sigara içtiği için Dalaman’da gözaltına alındı. Hostesin uçakta suçunu yüzüne okuduğunu ve inince de iki polisin kendisini ‘tam bir suçlu muamelesiyle’ herkesin önünde gözaltına aldığını söyleyen Bayrakçı, yaşananların ‘fikirlerinden hoşlanmayan işgüzar pilot ile işgüzar hostesten kaynaklandığını’ savundu.

Twitter’dan konuyla ilgili bir açıklama yapan Bayrakçı, “İstanbul-Dalaman THY uçuşundayım. Tuvalette bir sigara yaktım ve daha ilk nefeste nerede olduğumu hatırlayıp attım. Sonra bir hostes suçumu yüzüme okudu ve inince uçağın kapısı açıldığında iki polis tam bir suçlu muamelesi ile beni göz altına aldı. Herkesin önünde. Ne diyim ki!” ifadelerini kullandı. Bayrakçı, şöyle devam etti:

“Diyeceğim şu. Fikirlerimden hoşlanmayan işgüzar pilot ile işgüzar hostes. Bundan çok daha ağır para cezaları var, bu muamele gösterilmeyen. Bu haliyle bu yasa böyle işgüzar pilotlar türetir.”