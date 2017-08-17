T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uçakta şeker komasına giren yolcu hayatını kaybetti

İlk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı

17 Ağustos 2017 14:07

Türk Hava Yollarının (THY) Port Louis-İstanbul seferini yapan uçağında bulunan Hollandalı bir yolcu şeker komasına girerek hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 68 yaşındaki Hollandalı uyruklu Ramduelarie Ramavadh ailesiyle birlikte Mauritiusun başkenti Port Louisten İstanbul aktarmalı Amsterdama gitmek için THY uçağına bindiler. Hollandalı yolcu, uçak İstanbul Hava Sahasına yaklaştığı sırada aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi uçakta bulunan kabin görevlileri yaptı.

Yapılan ilk müdahalede şeker komasına girdiği tespit edilen Ramavadh yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. THY'nin Port Louis-İstanbul seferini yapan TC-LGN kuyruk tescilli Airbus A333 tipi uçağı saat 04.25de Atatürk Havalimanına iniş yaparken, Hollandalı yolcunun cenazesi morga kaldırıldı. 

ETİKETLER

THYuçakşeker komasıyolcuöldühaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24