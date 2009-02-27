Uçakta ölen ABD'lilerden ikisi Boeing'ci

Barış Kartalı'ndan dönüyorlardı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da önceki gün düşen THY uçağında, imalatçı Boeing’in 4 personeli de bulunuyordu. Amsterdam Haarlemmermeer kenti Belediye Başkanı Theo Waterings yaptığı resmi açıklamada, THY’nin 737-800 uçağında hayatını kaybedenlerden 5’inin Türk, 4’ünün ABD vatandaşı olduğunu açıklamıştı.Ölen Amerikan vatandaşlarından ikisinin, uçağın ön kısmında bulunan business class’ta uçan Boeing personelinden olduğu bildirildi.Boeing’in Seattle merkezli askeri bölümünde görev yapan Michael Hemmer, Joan Salman, Ricky Wilson ve Ronaldo Richey’in Türkiye’ye Türk Hava Kuvvetleri’nin "Barış Kartalı" projesi için geldiği ve temaslarının ardından dönüş yolunda oldukları belirlendi.Kriz masası başkanı olan Haarlemmermeer Belediye Başkanı Theo Weterings, uçaktaki yolcuların uyruklarının şu şekilde olduğunu söyledi: 60 Hollandalı, 51 Türk, 1 Alman, 7 Amerikalı, 3 İngiliz, 1 Bulgar, 1 Finlandiyalı, 1 İtalyan, 1 Tayvanlı, 4 İranlı, 1 Sudanlı ve 2 Suriyeli. Yolculardan 2’sinin uyruğu ise henüz belli değil.