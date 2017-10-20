 UÇAKTA MÜDAHALEYİ DOKTOR BAKAN YAPTI   

Haber: Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK Hava Yolları\'nın (THY) dün Ankara-İstanbul seferini yapan TK 1275 sefer sayılı uçağında oyuncu Seren Fosforoğlu aniden rahatsızlandı. Aynı zamanda doktor olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya duruma müdahale etti. Koltuğa yatırılan Fosforoğlu\'nun yardımına koşan Bakan Kaya\'nın uçakta ki müdahalesini Ak Parti Genel Merkez Gençlik kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı M.Talha Yıldırım sosyal medya hesabından paylaştı.

Fosforoğlu\'da instagram hesabından 10 bin metrede yaşadıklarını anlatarak Bakan Kaya\'ya teşekkür etti. Fosforoğlu, \" ,\"Sevgili dostlar dün seminer dönüşü uçakta rahatsızlandım. Gözümü açtığımda yanımda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın @drbetulsayanvardı. Uçakta ilk müdahaleyi yaptı ve devamında da beni arayarak ilgisini eksik etmedi. Sayın bakana çok teşekkür ederim. Ayrıca Türk Hava Yolları çalışanlarına ve o sırada yanımda olan arkadaşlarıma özellikle beni yalnız bırakmayan @bebeimgeliyor Esra\'ya teşekkür ederim. Tetkiklerim yapılıyor iyiyim merak edilecek birşey yok \" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Müdahaleden fotoğrafı