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Uçakta Kürtçe anons talebine mahkemeden ret

Mahkeme, Kürtçe’nin sivil havacılıkta kullanılabilecek diller arasında sayılmadığına hükmetti

27 Ocak 2016 13:04

Ankara 12’nci İdare Mahkemesi, Diyarbakır Barosu avukatlarından Mahsuni Karaman’ın, uçaklarda Kürtçe anons yapılması yönündeki talebini reddetti. Mahkeme, Kürtçe’nin sivil havacılıkta kullanılabilecek diller arasında sayılmadığına hükmetti.

Avukat Karaman, Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelere yönelik uçak seferlerinde Türkçe ve İngilizce’nin yanısıra Kürtçe anons da yapılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) başvuru yapmıştı. İki kurumdan da yanıt gelmemesi üzerine Karaman, Kürt yurttaşların Türkçe ve İngilizce’yi yeterince bilmemesinin büyük sorun yarattığını savunarak, Ankara 9’uncu İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

 

"Kürtçe anons karmaşaya sebep olur"

 

DHA’nın haberine göre mahkemenin savunma istediği DHMİ’nin avukatı uçaklardaki anonsların, ‘Uçuş Bilgi, Anons ve Danışma Hizmetleri İşletme Talimatı’ gereğince Türkçe ve İngilizce yapıldığını belirtti.

Belirtilen diller dışında anons yapılmasının karmaşaya sebebiyet vereceğini savunan avukat, işlemin hukuka uygun olduğunu söyleyerek davanın reddedilmesini istedi.

Tarafların görüşlerini aldıktan sonra dosyayı karara bağlayan mahkeme, Kürtçe’nin sivil havacılıkta kullanılabilecek diller arasında sayılmadığını belirterek, uçaklarda Kürtçe anons yapılması talebinin reddine karar verdi.

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