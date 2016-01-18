"Uçakta Kürtçe anons yapılacak, çözüm için yeni bir heyet kurulacak"

Hükümet, terör saldırıları ve Güneydoğu operasyonlarının gündemde yoğun yer tutması nedeniyle temel hak ve hürriyetlerle ilgili adımların askıya alındığı eleştirilerini bertaraf etmek için acil adım atacak. Akdamar Kilisesi’ndeki ayinlerin yılda bir kez yerine istenildiği zaman yapılmasının sağlanacağı ileri sürüldü. Kulislere yansıyan bilgilere göre, azınlıkların mallarının iadesi hızlandırılacak. Uçaklarda Kürtçe anons yapılacak. Yerleşim yerlerinin isimleri değiştirilirken cemevlerine statü de hızlandırılacak. Kürt sorununun çözümü için HDP dışında muhatapların da bulunduğu yeni bir mekanizmayla ilgili çalışmalar kapsamında Akil İnsanlar'a benzer bir yapı oluşturulacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nun açılması, bu paketin konusu olmayacak. Konu, uluslararası konjonktüre bağlı olarak ayrıca değerlendirilecek.

Cemevi tartışması ve aleviler

Cemevleri irfan merkezleri olarak kabul edilecek. Belediye ve imar kanunlarında değişiklik yapılarak camilerde olduğu gibi elektrik, su ve temizlik giderlerinin karşılanması sağlanacak. Dedelere maaş verilecek. Alevileri temsil eden bazı dernek ve vakıflar yerine cemevleri ve dedelerin ön plana çıkartılması hedefleniyor. Hükümet kaynakları, Alevi gençlerin cemevlerinden uzaklaşmasının, illegal örgütlere yakınlaşması sonucunu doğurduğunu iddia ediyor. Aleviler ise cemevlerine verilen statünün ‘ibadethane’ olmamasına itiraz ediyor. Hükümet, itirazlara rağmen adım atarak, tartışmaların azalmasını planlıyor.

Kürtçe anons ve yer isimleri

Çözüm süreci döneminde sıkça konuşulan ancak PKK terör örgütünün saldırılarıyla kesintiye uğrayan bazı adımlara da devam edilecek. Terörle mücadeleyle eş zamanlı atılacak adımlarla, Kürtlere verilen sözlerin bazıları yerine getirilecek. İdari kararla yapılabilecekler ve anayasal düzenleme gerektirenler ayrıldı. İdari kararla yapılacaklar arasında uçaklarda Kürtçe anons yapılması bulunuyor. Ayrıca yerleşim yeri isimlerinin değiştirilmesine hız verilmesi, bölgedeki tanıtım tabelalarında gerekli yerlerde, Kürtçenin olması sağlanacak. Vatandaşlık, yerel yönetimler ve Kürtçe eğitim gibi konular ise bu çalışmanın konusu olmayacak.

"Yeni heyet, yeni muhatap"

Bu paketten bağımsız olarak, Kürt sorununun çözümü için HDP dışında muhatapların da bulunduğu yeni bir mekanizmayla ilgili çalışmalar da sürüyor. Akil adamlara benzer bir yapı oluşturulacak. Bu yapıda sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, dernek ve baro yöneticilerine de yer verilecek. Bölgedeki her düşüncenin yansıtılmasına özen gösterilecek. Bu mekanizma, bölgedeki operasyonların bitirilmesinden sonra devreye girebilecek.