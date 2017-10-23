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Uçakta korkutan 'canlı bomba' şakası

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM- Ankara seferini yapan uçaktaki bir yolcunun, hostese 'canlı bomba' olduğunu söylemesi üzerine korkulu anlar yaşandı

23 Ekim 2017 15:51

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM- Ankara seferini yapan uçaktaki bir yolcunun, hostese \'canlı bomba\' olduğunu söylemesi üzerine korkulu anlar yaşandı. Yolcu, polis tarafından uçaktan indirilerek, bagajlarıyla birlikte güvenlik kontrolünden geçirildi. Şaka yaptığını söyleyen yolcu, tutanak tutularak, yeniden uçağa alındı.
AnadoluJet\'in saat 10.00\'da Erzurum- Ankara uçuşunu yapan TK 7071 sefer sayılı uçağı, kalkış için yolcu alımına başladıktan sonra uçağa binen bir yolcuya hostes, çantasının içinde ne olduğunu sordu. Bu sırada, ismi açıklanmayan yolcunun \'canlı bomba\' olduğunu söylemesi üzerine, hostes durumu havalimanı polisine haber verdi. Polis tarafından el bagajı da alınan yolcu, güvenlik noktasına götürüldü. Üst araması yapılan ve çantaları tekrar incelenen, şaka yaptığını söyleyen yolcu, hakkında polis tarafından tutunak tutulduktan sonra uçağa yeniden alındı. Uçaktaki diğer yolcularla kabin ekibini korkutan şaka sonrası, devlet memur olduğu öğrenilen kişiye tepki gösterildi. Uçak, 15 dakika gecikmeli olarak kalktı.
Öte yandan uçakta, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın\'ın da olduğu belirtildi.

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