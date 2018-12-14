Uçakta kalp unutuldu!

ABD'de nakil için bağışlanan bir kalp uçakta unutuldu. Kalp, uçağın yarı yoldan dönmesi sayesinde zamanında hastaya yetiştirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre kalp, Kaliforniya eyaletinin başkenti Sacramento’dan kuzeydeki Seattle’a gönderilecekti. Ancak uçak Seattle’a indiğinde içeride unutuldu. Uçak Seattle havalimanında yaklaşık bir saat sonra Dallas seferi için havalandı, kalbin unutulduğu da ancak bu sırada fark edildi. Seattle-Dallas seferini yapan uçaktan 69 dakika sonra geri dönmesi istendi ve kalp Seattle’daki laboratuvara teslim edildi.

Kalbin bu hataya rağmen nakil için vaktinde yetiştirildiği belirtilse de, havayolu şirketi sorumsuzluğu nedeniyle tepki çekti.