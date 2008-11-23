Uçakta kabus!



A.Gücü ile berabere kalan ve ligdeki havası bozulan F.Bahçe’nin dönüşü de fırtınalı oldu. Ankara'dan 19.15'te kalkan özel uçak, İstanbul semalarına gelince kötü hava şartları ve yağmur yüzünden önce bir süre sallandı, sonra arka arkaya iki kez hava boşluğuna düştü.



Zor şartlarda Sabiha Gökçen Havaalanı'na inişe geçen uçak, birinci denemesinde pisti pas geçti. İşte ne olduysa o zaman oldu... Şaşıran futbolcular, uçağın tekrar havalandığını görünce birbirlerine"Ne oluyor" diye sorarken, kaptan anons yaparak herkesin sakin olmasını, hava şartları nedeniyle pas geçtiklerini belirterek iniş için ikinci bir deneme yapacağını söyledi.



İkinci denemede tekerleklerin piste değmesine bir metre kala bu kez ters rüzgâra yakalanan uçağın dengesi bozuldu, sol tarafa yattı... Hani deyim yerindeyse kanat piste değecek gibi oldu... Kaptan pilot son bir hamleyle uçağı toparlayıp güç şartlarda piste indirmeyi başardı...



Morali bozulan futbolcular, kapılar açılır açılmaz kendilerini dışarıya zor attılar. Bu arada bazı futbolcular inişi gerçekleştiren pilotu alkışladılar.



Daha sonra pilot,"İkinci denemede başarılı olamasaydım, uçağı Ankara'ya veya hava şartlarının düzgün olduğu bir alana götürecektim..." dedi. Uzun süre şoku üzerinden atamayan futbolcular, otobüsle Samandıra'ya giderken Deivid ve Vederson'a"Korkudan yüzünüz kireç gibi olunca birer beyaz adam oldunuz" diye takıldılar.









