Uçakta fotoğraf çeken İngiliz vatandaşı "casusluk"tan tutuklandı

Mısır'da 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı Muhammed Abdulkasem, uçak içinden cep telefonuyla havaalanını fotoğraflayınca casusluk suçlaması ile tutuklandı.

İngiliz basınına konuşan aile oğullarının askeri bölge hakkında bilgi topladığı iddiası ile tutuklandığını açıkladı.

"Telefonundan askerî uçaklara ait görüntüler çıktı"



Mısır basınında yer alan bilgilere göre, uçaktayken havadan havaalanının görüntülerini çeken 19 yaşındaki gencin telefonunda askeri uçaklara ait görüntülere rastlandı.

İngiliz telegraph gazetesine konuşan 19 yaşındaki gencin kuzeni Shareen Nawaz, İskenderiye’de yaşanan olayı şu sözler ile anlattı:

“Her şey çok hızlı gerçekleşti. Birkaç gün içinde Abdulkasem casusluk suçlaması ile gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldı”

4 yıl Mısır'da yaşamış

İngiltere’nin Manchester kentinde bulunan Cheetham Hill bölgesinde yaşayan Abdulkasem daha önce Mısır'da ailesiyle 4 yıl yaşamıştı.

İngiliz yetkililerin Muhammed'in tutuklanmasıyla ilgili olarak Mısır polisinden bilgi istediği kaydedildi.