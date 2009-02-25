Uçakta en güvenli koltuklar!

Uçak yolculuklarında akıllara en çok takılan soru en güvenli koltuğun hangisi olduğu. İngiltere’de yapılan bir araştırma bu soruya yanıt veriyor.







İngiliz Greenwich Üniversitesi, İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nun yardımıyla 'uçaklarda güvenli koltuklar hangileri' araştırması yaptı. Üniversite son 30 yılda gerçekleşen 105 uçak kazasını ve bu kazalardan kurtulan 2 bin yolcunun nasıl hayatta kaldığını inceledi. Uzmanlara göre bir yolcunun oturduğu koltuk, olası uçak kazasından kurutulup kurtulamayacağını etkiliyor.



Havayolu şirketleriyse, bu durumdan faydalanma yoluna gidiyor. Bazı şirketler, özellikle acil çıkışlara yakın koltuklar için ekstra ücret talep ediyor.



Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre;



- Uçakta çıkan bir yangında ön tarafta ya da koridorda oturanlar, diğer yolculara kıyasla kurtulmak için ortalama yüzde 10 daha şanslı.



- Yolcu uçağındaki en güvenli yerler, ön, arka ve ortadaki acil çıkış kapısının yanında bulunan koltuklar. Bu koltukların bir - iki önü veya arkası da diğer koltuklara göre daha güvenli.



- Uçağın arkası ile ortası arasında kalan bölüm en tehlikeli yer. Ortadaki acil çıkış kapısının 6 koltuk gerisindeki sırada oturanlar büyük risk taşıyor.



- Uçağın en önünde oturanların kurtulma şansı yüzde 65. En arkadakilerin oranı ise yüzde 58.



- Koridor tarafında oturmak, pencere kenarından oturmaktan daha güvenli.



Uçak kazasından kurtulma şansı yüzde 53



Son 50 yılda gerçekleşen uçak kazalarını takip eden planecrash.com sitesine göre, uçak hâlâ dünyanın en güvenli ulaşım aracı. Bir trafik kazasında ölme riski 18 binde 1 iken, uçak kazasında ölme riski 10.4 milyonda 1.

Bir uçak kazasından kurtulma riski ortalama yüzde 53. Dünyanın en büyük uçak kazası 1977 yılında İspanya'nın Teneriffe kentinde meydana geldi. İki Boeing 747 uçağının çapışması nedeniyle 583 yolcu ve mürettebat öldü. Uçak kazalarının ortalama yüzde 51'i pilot hatası nedeniyle gerçekleşiyor.



