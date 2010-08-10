Uçakta cep telefonu ve internet devri başlıyor

T24- Emirates Hava Yolları son model Airbus A380 uçaklarında, OnAir şirketi tarafından kurulacak Mobile OnAir ve Internet OnAir sistemleriyle yolcularına cep telefonu ve internet kullanma olanağı sağlayacak. 90 Airbus A380 süper-jumbo uçak bu yeni sistemlerle donatılacak.



Emirates OnAir sistemlerinin bir kısmını A380 uçaklarında 2011’in başı itibariyle kullanmaya başlayacak ve kablosuz ağ bağlantısı üstünden laptop, smart phones ve cep telefonlarından internete girebilecek.

OnAir sistemleri ile donatılacak ilk Emirates A380 uçağı Haziran 2012’de teslim edilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Emirates Havayolu Başkanı Tim Clark; Emirates’in uçak içi eğlence sisteminin şuana kadar pek çok uluslararası ödül kazanmış olduğuna dikkat çekerek, müşteri memnuniyeti için sistemin her geçen gün geliştirilmekte olduğunu vurguladı.

Clark, “Uçaklarımıza yolcularımızın uçuşları süresince dış dünya ile bağlantılarını koparmamaları için yerleştireceğimiz bu yeni sistemler de yine müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla attığımız bir adımdır" dedi.

OnAir CEO’su Lan Dawkins ise uçak içi sistemleri konusunda öncü havayolu şirketlerinden biri olan Emirates’in ciddi değerlendirmeler sonucunda amiral gemisi olan A380 uçakları için OnAir’i tercih etmiş olmasından duyduğu gururu dile getirdi.

Emirates yolcuları, yeni sistemler sayesinde uçuş süresince telefon açabilecek, SMS veya e-mail yollayabilecek ayrıca internete de rahatlıkla girebilecek. Internet OnAir hizmeti ile yolcular uçak içinde normalde yaptıkları gibi dizüstü bilgisayarlarını kablosuz ağ bağlantısı üzerinden internete bağlayabilecek.