Uçakta alkole yasak geliyor

Uçaklardaki fazla alkol tüketimi, uçuş güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştı. Bazı ülkeler sorunu aşmak için hava yolu şirketleriyle çözüm peşinde. Rusya uçaklarda alkol tüketimine kısıtlama getirirken, Özbekistan yasakladı.



Uçaklarda fazla miktarda alkol tüketen yolcuların, gerek uçuş güvenliğini tehlikeye sokması, gerekse seyahat esnasında huzursuzluğa sebep olmaları, hava yolu şirketlerinin bu alanda yeni düzenlemelere ihtiyaç duymasına yol açtı.

Özellikle uluslararası seyahat eden yolcuların, "Duty Free"lerden aldıkları alkollü içecekleri yolculuk esnasında tüketmeleri, yolcular arasında kavgalara sebep olurken, uçuş güvenliğini de ciddi biçimde tehlikeye sokuyor. Rus uçaklarında yaşanan "sarhoş yolcu" vakaları, bu konuyu tekrar gündeme getirdi.



Rusya kısıtlama getiriyor



Rusya'da adeta ulusal güvenlik sorunu haline gelen ve bir türlü çözüm bulunamayan aşırı alkol tüketimi, bu kez uçaklarda sorun yaratmaya başladı.

Ocak ayında Moskova-Mısır seferini yapan yolcu uçağında, aşırı alkol alan bir yolcunun uçuş esnasında kabin memurunu dövmesi, uçakta panik yaşanmasına neden oldu. Yolculardan birinin olay anını cep telefonuna kaydederek internette paylaşması üzerine haber bültenlerine konu olan olay, Rus uçaklarında alkol sınırlamasını yeniden gündeme getirdi.

Duma Başkan Yardımcısı Sergey Jeleznyak, uçakta sarhoş halde dengesiz hareketlerde bulunan kişilerin diğer yolcular ve uçak için tehlike oluşturduğunu belirtirken, huzursuzluk çıkaran alkollü yolculara yönelik yasal yaptırımların ağırlaştırılması gerektiğini söyledi.

Bir diğer sarhoş yolcu vakası ise, "Aeroflot" şirketinin Moskova-Puket seferini yapan uçakta yaşandı. Aşırı alkollü iki yolcunun çıkardığı kavga nedeniyle uçak, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Olayın ardından kavgaya sebebiyet veren yolcular gözaltına alınırken, çıkartıldıkları mahkemece para cezasına çarptırılarak, Moskova'ya geri gönderildi.



Özbekistan'da uçaklarda içki yasağı



Özbekistan hava yolu şirketi, benzer vakaların önüne geçmek amacıyla uçaklara alkol sokulmasını yasakladı.

Özbekistan Uçuş Güvenliği Kontrolü Devlet Kurumu tarafından kabul edilen yeni düzenlemeye göre, Özbek Hava Yolları'na ait uçakların salonuna, hava alanlarındaki "Duty Free" dükkanlarından alınan içkilerin sokulması yasaklanırken, uçaklarda ikram edilen içki miktarına da kısıtlama getirildiği açıklandı.

Söz konusu düzenlemenin, son dönemde uçaklarda artan holiganlık ve uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı vurgulandı.



Sarhoş yolcu vakaları artıyor



"Sarhoş yolcu" tehlikesi, sadece Rusya ve Özbekistan'a özel bir durum değil. Yakın dönemde, farklı hava yolu şirketlerinin uçak seferlerinde de benzer birçok olay yaşanmıştı.

İzlanda-ABD seferi yapan yolcu uçağında aşırı alkollü bir yolcu, diğer yolculardan birini dövmesi üzerine koltuğuna bantla bağlanmıştı.

2011'de ise İstanbul-Stocholm seferini yapan uçakta aşırı alkol alan İsveçli Anita Wattjersson'un acil çıkış kapısını açmaya kalkması, yolcular arasında paniğe neden olmuştu.

2008'de ise Yunanistan-İngiltere seferini yapan uçaktaki aşırı alkollü iki kadının "hava almak" için 10 bin metre yükseklikteki uçağın kapılarından birini açmaya kalkışması üzerine uçak, Frankfurt havaalanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Uzmanlara göre sorunun giderilebilmesi ve bu tür vakaların önüne geçilebilmesi için, uçağa sarhoş binmeye çalışan yolcuların engellenmesi, uçak içinde servis edilen alkolde sınırlamaya gidilmesi ve "Duty Free"lerden alınan alkollü içkilerin, uçakta tüketilmesine izin verilmemesi gerekiyor.