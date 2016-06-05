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Uçakta alacak-verecek kavgası çıktı; sefer 3 saat rötarla yapılabildi

Taraflardan biri "Uçakta bomba var. Patlatırım" diyince yolcular terminale alınarak arama yapıldı

05 Haziran 2016 20:51

Türk Hava Yolları'nın (THY) dün sabah saat 05.20'de 143 yolcusuyla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Diyarbakır'a gidecek TK-2602 sefer sayılı uçağında, daha önceden aralarında alacak-verecek davası olduğu öğrenilen iki yolcu karşılaşınca olay çıktı. İki yolcu arasında çıkan tartışma sırasında içlerinden birinin "Uçakta bomba var. Patlatırım" şeklindeki sözlerini duyan kabin memurları durumu pilota bildirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu uçakta güvenlik araması yapılmasını istedi. Yolcular boşaltılarak terminale alınırken uçakta da arama yapıldı.

Arama sonucunda uçakta bomba izine rastlanmazken iki yolcu gözaltına alınarak Atatürk Havalimanı karakoluna götürüldü. Uçak ise 3 saat gecikmeli olarak 08.20'de Diyarbakır'a uçtu. 

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