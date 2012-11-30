'Uçaksavar radarına ait parça vardı'

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Vladimir İvanovski, Esenboğa Havalimanına indirilen Suriye uçağında bir uçaksavar kompleksine ait radarın yedek parçaları olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vladimir İvanovski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti öncesi büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında geçen ay Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye uçağı hakkında açıklama yaptı.

İvanovski, uçakta el konulan malzemenin 2004'te imzalanan bir sözleşme uyarınca tamir edilen bir uçaksavar kompleksine ait radarın yedek parçaları olduğunu belirterek, "Bu tatsız olayı ne kadar çabuk unutursak o kadar iyi olacak. Artık bizim malımız değildi. Para aldıktan sonra bizim sorumluluğumuz kalmadı. Geriye kalan Türkiye ile Suriye arasındadır" diye konuştu.

Büyükelçi İvanovski, Suriye uçağı konusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Aralık'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret esnasında gündeme gelmeyeceğini, bu konunun artık kapatılması gerektiğini söyledi.