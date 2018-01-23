Uçakların alçalma hattında kalan Boztepe'de yamaç paraşütü yasaklandı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da 530 rakımlı Boztepe\'de yamaç paraşütü parkur alanında yamaç paraşütü faaliyetleri, Türkiye\'de deniz üzerine ilk kurulan Ordu-Giresun Havalimanı\'ndaki uçak trafiğinde artış ve uçakların alçalma hattında kalması nedeniyle durduruldu.

Türkiye\'de deniz üzerine dolguyla ilk kurulan ve 2.5 yıl önce faaliyete başlayan Ordu-Giresun Havalimanı\'nda uçak ve yolcu trafiği her geçen gün artıyor. Uçak trafiğinin artması üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da çeşitli güvenlik önlemleri alınıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nün, 15 Ağustos 2017 tarihinde Ordu Valiliği onayı ile yamaç paraşütü parkur alanı olarak ilan edilen, Altınordu ilçesinde kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe bölgesinde, Ordu- Giresun Havalimanı trafiğinde görülebilecek artış ve AIP (Havacılık Bilgi Yayını) Ek\'inde alınan 10 pisti localizer-only usulü (IAC-4) alçalma hattında kalması nedeniyle, yamaç paraşütü faaliyetlerinin uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Altınordu İlçe Kaymakamlığı, bunun üzerine bölgede gerekli güvenlik önlemleri kapsamında, yamaç paraşütü faaliyetini durdurdu. Yamaç paraşütü pilotlarının Boztepe\'den uçuş yapması yasaklanırken, Emniyet ve Jandarma tarafından da denetim yapıldığı belirtildi. Ordu Giresun Havalimanı\'nda kış döneminde İstanbul Sabiha Gökçen ile Atatürk Havalimanı, Ankara ve İzmir\'e günlük karşılıklı olarak 9 uçak seferi gerçekleştiriliyor.

KARARIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İSTENİYOR

Yılda ortalama 50\'si yabancı olmak üzere yaklaşık 500 yamaç paraşütü sporcusu Boztepe\'den uçuş gerçekleştiriyor. Yurt içinden olduğu gibi Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve ABD\'den de Ordu\'ya gelen yamaç paraşütü pilotları, sahilden teleferikle 7 dakikada Boztepe\'ye çıkarak, kent üzerinden 3 kilometre uçuşla sahile iniş yapıyor. Yamaç paraşütünün kentin turizmine büyük katkı sağladığını, Boztepe\'nin de paraşüt ile daha cazibeli bir hale geldiğini belirten Ordu Sportif Havacılık Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı Tarık Yıldırım, şöyle dedi:

\"Yamaç paraşütü için tepe çok önemli. Tepenin önemli 3 faktörü var; Boztepe\'ye teleferikle ulaşım kolaylığı var, denize ve şehre yakın. Dünyada bu üç faktörün birleştiği iki tepe var. Biri Brezilya\'da, birisi Türkiye\'nin Ordu şehri. Yamaç paraşütü açısından 3 faktörün bir araya geldiği dünyadaki 2 tepeden biri burası. Ama bunu pek kimse bilmez, çünkü tanıtımını yapamıyorsun. Şimdi Boztepe\'de yamaç paraşütü pilotlarının uçması komple yasak. Kararın yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz.\"



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