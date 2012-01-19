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Uçaklarda su bile yasak

Uçuş sırasındaki güvenliği artırmak için yeni kısıtlamalar getiriliyor. Uçağa dışarıdan su bile getirmek yasaklanıyor.

19 Ocak 2012 02:00

T24 - Uçuş sırasındaki güvenliği artırmak için yeni kısıtlamalar getiriliyor. Uçağa dışarıdan su bile getirmek yasaklanıyor.


 
Havayolu ile seyahat edecek yolcuların, seyahatleri sırasında uçak içinde yanlarında bulunduracakları el ve kabin bagajlarında taşıyabilecekleri sıvılara kısıtlama getiriliyor.

Uygulama Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları’nda 1 Mart tarihinden itibaren başlatılacak.

Buna göre yolcuların taşıyamayacağı eşyalar şöyle:

El bagajlarında su, şurup, içecekler dahil her türlü sıvı, kremler, losyonlar, yağlar, kolonya, parfümler, maskara ve her türlü makyaj malzemesi tıraş köpükleri, deodorantlar, diş macunu dahil her türlü macun kıvamındaki maddeler, reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı olmayan yiyecekler ve jeller, kontak lens sıvıları, şampuanlar, sprey ve aerosolleri.


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