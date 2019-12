Uçaklarda internet bedava olacak

T24 - Havayolları arasında hızla yayılan internet, yolcular tarafından da her geçen gün daha fazla kullanılıyor. 4,95 dolardan başlayan fiyatlarla sunulan hizmetin birkaç yıl içinde yaygınlaştıkça ücretsiz hale getirilmesi planlanıyor.



Hürriyet gazetesinden Uğur Cebeci'nin haberine göre; Alman Lufthansa Havayolları 2004’te Boeing’le ortak geliştirdiği Connexion olarak adlandırılan internet hizmetini uçaklarda başlattığında, gökyüzünde yeni bir çığır açılıyordu. Yolcular dizüstü bilgisayarlarını kullanarak 10 bin metrede internete girebiliyordu.

Ancak, düşük bağlantı hızı ve ilklerin getirdiği yüksek maliyetler nedeniyle sistem yolcudan beklenen ilgiyi bulamadı. Boeing 2006’da projeyi durdurmak zorunda kaldı.

Aradan geçen beş yılda internet bağımlılığının artmasıyla birlikte gelişmiş teknolojiler, yüksek hız ve düşen fiyatlar havayollarını bu pazara yöneltti. Bugün 23 havayolunun 1287 uçağında kablosuz bağlantı hizmeti veriliyor. Dizüstü bilgisayarlar, taşınabilir tabletler ve android özelliğe sahip cep telefonlarından kablosuz olarak uçakta internete girilebiliyor. Kişisel ekranlardan da internete giriş, cep telefonuna mesaj gönderme gibi hizmetler giderek yayılıyor.



Amerika ve Ortadoğu

İnternete en büyük ilgi ABD ve Ortadoğu pazarından geliyor. Avrupalı taşıyıcılar da yavaş yavaş bu pazarda yerini alıyor. Rekabet artıkça fiyatlarda da düşüş yaşanıyor. Ortalama ücretler ABD’de 1 saatlik bağlantı için 5 dolardan başlıyor. Bazı şirketler 30 günlük limitsiz kullanım için 49.95 dolar talep ediyor.

Lufthansa’daysa 10,95 Euro veya 3500 uçuş mili karşılığında bir saatlik bağlantı satın alabiliyorsunuz. 24 saatlik paketse, 19.95 Euro veya 7 bin uçuş mili. Geçen yıl yapılan hesaplamalar, ABD’de havayollarının internet hizmetinden 90 milyon dolarlık ciroya ulaştığını ortaya koyuyor.

Hizmetin yaygınlaşmasıyla birlikte havayollarının kafe veya restoranlarda olduğu gibi yolcuyu çekmek için ücretsiz hizmet vermeye 1-2 yıl içinde başlayacakları tahmin ediliyor.



THY’de Haziran'da başlıyor

* THY’nin teslim almaya başladığı 12 Boeing 777-300ER ile 10 Airbus A330-300 tipi uzun menzilli uçakta Panasonic tarafından geliştirilen Ku-band uydu üzerinden çalışan sistemi tercih etti. İlk uçaklarda sistem için gerekli kablolama işlemi yetişmezken, haziran ayından sonra teslim edilen uçaklar hazır olarak gelecek.

* Yeni koltuk tasarımına sahip bu uçaklarda kişisel ekran üzerinden kumandayı kullanıp 1,6 dolar karşılığında elektronik posta veya SMS gönderilebiliyor.

* Sistemin devreye girmesiyle birlikte dizüstü, taşınabilir tablet bilgisayarlar veya uçuş moduna alınan cep telefonları üzerinden yüksek hızlı kablosuz internet bağlantısı verilmeye başlayacak. SMS’i ise kişisel ekrandan atılabilecek.

* THY’de hizmetin ücretli olması planlanıyor. Ancak yolcular uçuş mili karşılığında da internet kullanabilecek.

OMAN AIR: Havada internet ve cep telefonundan mesajlaşma hizmeti veren ilk havayolu şirketi Oman Air oldu. Havayolunun tüm uzun menzilli uçaklarında OnAir tarafından yapılan sistem mevcut.

1287 UÇAK: Çoğu uzun menzilli 1287 havayolu uçağında bu hizmet veriliyor. Halen 23 havayolu bu hizmeti sunuyor.

LUFTHANSA: Şirket 2004’te başlattığı ancak talep görmemesi nedeniyle durdurduğu hizmeti geçen yıl sonunda itibaren kullanıma açtı.