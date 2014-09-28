Uçaklarda cep telefonları artık serbest olabilecek!

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), "yolcuların artık uçak seferleri sırasında cep telefonlarını ve tablet bilgisayarlarını kullanabileceklerini" açıkladı.

EASA, "elektronik cihazların herhangi bir güvenlik riski oluşturmadıklarını" bildirdi.

Hava yolu şirketleri güvenlik değerlendirmeleri sonrası kararı isterlerse uygulayabilecek. Kararın uygulanması halinde yolcular uçak üç bin metre yüksekte iken internete girebilecek, elektronik posta gönderebilecek. Ancak bu yükseklikte telefon görüşmesi yapılabilmesi için uçaklara özel teçhizat takılması gerekecek.

Avrupa'daki uçuşlarda cep telefonları hala "uçuş modunda" açık tutulabiliyor.

Daha önce, radyo sinyallerinin uçağın iletişim sistemine zarar verebileceğine dair endişeler sebebiyle, uçak seferleri sırasında cep telefonlarının kullanımına izin verilmiyordu. Yeni kararda "Hava yolu şirketlerinin uçaklarda cep telefonu kullanımıyla ilgili farklı politikalar izleyebilecekleri" belirtiliyor.



Kurallar gevşetilmişti

EASA geçen yıl Avrupa'daki uçuşlar sırasında elektronik cihaz kullanma kurallarını gevşetmişti.

Ajans aldığı kararla, elektronik cihazların uçağın kalkışı ve inişi sırasında kullanılabilmesinin önünü açmıştı.

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde olan EASA, Avrupa hava sahası içinde, hava ve havacılıkla ilgili her türlü hava aracı, uçuş, üretim, müdahale, etkinlik ve geçerli güvenlik mevzuatların takibinden ve uygulanmasını kontrol edip uçuş ve yer güvenliğini sağlamaktan sorumlu.

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2003'te kurulan ajans 2008'te tam olarak faaliyete geçmişti.

Türkiye ise EASA'ya üye değil.

(BBC Türkçe)