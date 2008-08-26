Uçaklara neler oluyor?

Ryanair'a ait bir yolcu uçağı Fransa'da acil iniş yaptı, 26 kişi yaralandı. 1 hafta içinde uçak kazalarında 200'ü aşkın kişi öldü.



Bugün yaşanan olayda, İrlanda havayolu şirketi Ryanair'a ait uçak, kabin basıncı düşmesi nedeniyle Fransa'nın Limoges kasabasına indi, 168 yolcu ve 7 mürettebattan 26 kişi yaralandı. Ryanair'dan yapılan açıklamada, İngiltere'den kalkan ve İspanya'ya giden Boeing 737 tipi uçağın gece yarısı "önlem olarak" Limoges'a indiği, işitme sorunu olan bazı yolcuların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Bristol-Barselona-Girona seferini yapan uçakta kabin basıncındaki ani düşüşün nedeni henüz bilinmiyor.



Son 1 hafta içinde meydana gelen uçak kazalarında, İspanya'nın Madrid kentinde 153 kişi; Kırgızistan'da da 68 kişi hayatını kaybetti.