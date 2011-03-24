Uçaklar Kaddafi'nin karargahını bombaladı

T24 - Koalisyon güçlerine bağlı uçakların, Muammer Kaddafi'nin karargahını bombaladıkları belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin karargahına hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

El Arabiya televizyonu, Kaddafi'nin dün yandaşlarına seslendiği karargahına, hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinden, operasyonların başladığı 19 Mart Cumertesi günüden bu yana hedefin Kaddafi olmadığı yönünde açıklamalar geliyordu.



Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Robert Gates, koalisyon güçlerinin operasyonunun sona erme zamanının belli olmadığını belirtti.

Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Gates, BM Güvenlik Konseyi'nin uçuşa yasak bölge için tarih sınırı belirlemediğini belirterek, "operasyonun sona ermesine ilişkin bir takvimin olmadığını" düşündüğünü söyledi.





'KADDAFİ İHLAL EDİYOR'



Amerikalı Tuğamiral Gerard Hueber de, Kaddafi'nin ordusunun, BM Güvenlik Konseyi'nin "sivillere saldırmaya son verilmesi" kararını ihlal etmeye devam ettiğini belirtti.



Hueber ayrıca, operasyonlarda sivillerin öldüğüne dair bilgi bulunmadığını da söyledi. "Buradaki misyonumuz sivil nüfusu korumak" diyen Hueber, hedeflerini seçerken ve icraatlarını planlarken bunu gözönünde tuttuklarını kaydetti.





UÇAKLAR 175 KEZ HAVALANDI



Amerikalı Tuğamiral, koalisyon uçaklarının son 24 saatte 175 kez havalandığını, Amerikan uçaklarının 113 sorti yaptığını kaydetti.



Tuğamiral Hueber, koalisyon güçlerinin Libya mekanize güçlerini, topçu birliğini ve seyyar radar sistemlerini hedef aldığını ifade etti.







