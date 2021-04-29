Havayolu firmaları Bodrum'a giden tatilciler için ek sefer koydu

Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi tatilciler Muğla'nın Bodrum ilçesine akın ediyor. Bodrum'da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.

Birçok havayolu şirketi vatandaşlardan gelen uçak bileti talebinin artmasıyla ek uçak seferleri yapmaya başladı. Sabah saat 06:00 ile 09:00 arasından Milas-Bodrum Havaalanı’na inecek uçak sayısının 2 katına yükseldiği belirtildi.

17 günlük tam kapanma sonrası Muğla Valisi Orhan Tavlı yönetiminde kara, deniz ve hava yollarında gerekli önlemlerde alındı. Karayolu ile Muğla’ya girişlerde uygulama noktalarında 7-24 polis ve jandarma ekipleri görevlerinin başında olacağı öğrenildi. Deniz yolu ile girişlerde ise Sahil Güvenlik ekipleri denizlerde hem yasa dışı geçişleri, hem de Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürecek. (İHA)