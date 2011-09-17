'Uçakla nakil istedik izin verilmedi'

T24 - Yanarak yaşamını yitiren 3’ü mahkum ve 2’si tutuklu 5 kişinin DNA testiyle kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. Cenazeleri almak için Kayseri’ye gelen ölenlerin yakınlarından Fetullah Karabalı, ölen tutuklu yeğini Akif Karabalı’nın uçakla götürülmesi için başvurduğunu ancak kabul edilmediğini iddiasında bulundu. Fetullah Karabalı, "Muş Cezaevi’ne başvurarak, yeğenimin uçakla gönderilmesini istedim. Gerekirse diğer mahkumların biletini de biz alalım dedim ama kabul etmediler. Şikayetçiyiz” dedi.













Cezaevi aracında kaldıkları bölümün kilidi açılmayınca diri diri yanarak ölen tutuklu Akif Karabalı ve Abdülsettar Ölmez ile hükümlüler Medeni Demir, Sinan Askan ve İsmet Evin’en dün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Morgu’na getirilen cesetlerinde kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. Yakınlarından alınan DNA örnekleriyle cesetlerden alınan örnekler Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Oradan gelecek sonuca göre kimlik tespiti yapılıp cenazelerin kendilerine teslim edilmesini bekleyen Akif Karabalı, Abdülsettar Ölmez, Medeni Demir ve İsmet Evin’in yakınları olayda ihmal, hatta kasıt olduğunu ileri sürerek şikayetçi olacaklarını söyledi. Ölenlerden Sinan Askan’ın yakınları ise henüz Kayseri’ye gelemedi.

"Uçakla götürülmesini istedim, izin verilmedi"



Muş’tan yeğeni Akif’in cenazesini almak için Kayseri’ye gelen Fethullah Karabalı, yolda gelirken cezaevi aracının yandığı Pınarbaşı yakınlarındaki olay yerini gördüklerini söyledi. Fetullah Karabalı, yeğeni Akif’in hükümlü değil tutuklu olduğunu, ifadesine başvurulmak üzere 3 gün önce İstanbul’a götürülmek üzere Muş Cezaevi’nden alındığını ve Van’da 36 saat beklettikten sonra götürülürken olayın meydana geldiğini anlattı.



Yeğeninin İstanbul’a uçakla götürülmesi için başvurduklarını ancak kabul edilmediğini ileri süren Fetullah Karabalı şunları söyledi:



"Yeğenimi uçakla götürmek için Muş Cezaevi’ne başvurduk. Cezaevi Müdürüne 'Onunla giden arkadaşlarının da uçak biletlerini biz alalım aynı gün gitsin geri dönsün. Sadece ifade vermeye gidiyor' dedik, kabul edilmedi. Akif, İstanbul’a 5 yıl önce kavga olmuş aracılık yapmış, ifadesini almaya götürüyorlar. Muş Cezaevi de yüzde yüz suçludur. Muş Cezaevi Müdürü beni telefonla aradı özür diledi. Özür dilemekle olmaz. Savcılığa bildireceğim dedim."

"Bu olay komplodur"



Yanan cezaevi aracında şoförler ile jandarmalarının kurtulup, tutuklu ve hükümlülerin yanarak ölmesinin 'komplo' olduğunu ileri süren Fetullah Karabalı, iddialarını şöyle sürdürdü:



"Adalet Bakanı neden sadece 5 mahkumun yandığını açıklasın. Adalet Bakanı da olsa bilgi vermesi gerekir. 5 ceset var. Mazotlu arabanın motorunun yandığını ilk kez görüyorum. Benzinli ya da LPG’li yanar. Bu araçlar üstüne mazot döksen yine yanmaz. Kaçak yakıttan da yanmaz. Akif’in Van’la hiç bir ilgisi yok, 36 saat orada kalıyor. 3 gün boyunca at sırtında olsa İstanbul’a giderdi. İki avukatımızla olayı takip ediyoruz.”



Fetullah Karabalı, yeğeni Akif’in askerliğini yeni yaptığını, ehliyet aldığını ve sabıkasının bulunmadığını belirterek, "Mahkum değildi. İnsan her şeyden tutuklanabilir" dedi.

Diğer ölenlerin yakınları da tepkili



Cezaevi aracında yanarak ölenlerden hükümlü İsmet Evin’in amcası İsmail Evin de cenazeyi almak için Hakkari’den geldi. Yeğeninin İstanbul’da cezaevinden Van’daki uyuşturucu davasının perşembe günkü duruşmasına getirildiğini söyleyen İsmail Evin, "Önceki gün mahkemesi vardı. Öğleden sonra olması gereken duruşmayı öğleden önceye almışlar. Mahkemeden sonra İstanbul’a götürüyorlardı. Adalet Bakanlığı’ndan açıklama istiyoruz. Kasıt olduğunu düşünüyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız. Kurtulan askerlerle de görüşmek istiyoruz" dedi.



Ölen hükümlülerden Medeni Demir’in oğlu Demir Demir de babasının yanmasının kaza olduğuna inanmadığını öne sürdü. Demir Demir, babasının uçakla götürmelerine izin verilmediğini, linkin daha güvenli olduğunun söylendiğini anlattı.



Cezaevi aracında yanarak ölen tutuklu Abdülsettar Ölmez’in amcasının oğlu Baki Ölmez, "Suçu ne olursa olsun böyle ölmeyi hak etmediler. Cinayet bile işlemiş olsalar bu ölümü hak etmemişlerdi. 1620 kilometre nakil zaten kanunen de doğru değil" diye konuştu.



