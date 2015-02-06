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Ekonomi
Deutsche Welle

Uçak yolcusu sayısında rekor artış

Hava yolcusu sayısı geçen yıl yaklaşık 3,3 milyarı buldu.

06 Şubat 2015 12:48


Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verilerine göre 2014'te bir önceki yıla kıyasla 170 milyon daha fazla bilet satıldı.

Yüzde 13'le Ortadoğu ülkeleri hava trafiği artışında başı çekiyor. Asya-Pasifik ve Latin Amerika'da büyüme yüzde 5,8, Avrupa havayollarında ise yüzde 5,7 oranını buluyor.

Doluluk oranı 2013 yılına kıyasla büyük bir farklılık göstermedi. Binde 2'lik artışla yüzde 79,7 oranına ulaşıldı. Yüzde 81,7 ile Kuzey Amerika doluluk oranında başı çekti. Afrika ise listede sonuncu oldu. Afrika havacılık şirketine ait uçaklarda koltukların üçte biri boş kaldı.

Uluslararası hava trafiğinin yüzde 84'ünü düzenleyen 250 dolayında havacılık şirketi IATA'ya üye durumda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HavaHava Taşımacılığı BirliğiOrtadoğuLatin AmerikaAvrupaKuzey AmerikaIATADeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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