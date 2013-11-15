Uçaktaki yolcu okyanusa düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük bir uçakla seyahat eden bir yolcu okyanusa düştü. Florida eyaletinde gerçekleşen kazanın ardından düşen yolcuyu bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kendall Tamiami Havaalanı kulesine imdat çağrısı yapan Piper PA-46 tipi uçağın pilotu, taşıdığı bir yolcunun Miami'nin yaklaşık 13 kilometre güneydoğusunda okyanusa düştüğünü bildirdi. Federal Havacılık Kurulu tarafından doğrulanan çağrının ardından, sahil güvenlik ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Yerel saatle 13.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından uçak güvenli bir şekilde iniş yaparken, polisin pilotun ifadesine başvurduğu açıklandı.