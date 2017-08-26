Uçak yolcularının altınlarını çalan 4 işçi tutuklandı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Havalimanı\'nda yolcuların çanta ve valizlerinden 33 bin liralık altın ziynet eşyası çalan 4 işçi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen 13 Ağustos günü Ankara\'ya uçakla yolculuk yapmak için gelen bir kadın, Erzurum Havalimanı\'nda bagaj olarak verdiği valizinden piyasa değeri 18 bin lira olan 6 altın bilezeğinin kaybolması üzerine polise başvurdu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, olayın aydınlatılması için harekete geçti.

Ekipler, bu olaya ilişkin soruşturmayı yürütürken havalimanından geçen 19 Ağustos günü Bursa\'ya gidecek başka bir yolcunun el çantasından da 15 bin lira değerinde altın ziynet eşeyası çalındığı ihbarı yapıldı. Havalimanında bir haftada iki hırsızlık olayının yaşanması üzerine soruşturmayı genişleten polis, ziynet eşyalarının Yakutiye ilçesine bağlı Taşmağazalar semtindeki 4 ayrı kuyumcuya satıldığını tespit etti. Bunun üzerine havalimanında çalışan 4 işçi, 24 Ağustos günü gözaltına alındı. Çalıntı ziynet eşyasının bir bölümünü satan, diğer bölümünü evinde saklayan şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığına gönderildi. Savcılıkta ifade veren işçi O.K., G.A., E.V., A.A. dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından nitelikli hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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