T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uçak yolcularının altınlarını çalan 4 işçi tutuklandı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Havalimanı'nda yolcuların çanta ve valizlerinden 33 bin liralık altın ziynet eşyası çalan 4 işçi tutuklandı

26 Ağustos 2017 20:32

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Havalimanı\'nda yolcuların çanta ve valizlerinden 33 bin liralık altın ziynet eşyası çalan 4 işçi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen 13 Ağustos günü Ankara\'ya uçakla yolculuk yapmak için gelen bir kadın, Erzurum Havalimanı\'nda bagaj olarak verdiği valizinden piyasa değeri 18 bin lira olan 6 altın bilezeğinin kaybolması üzerine polise başvurdu. Bunun üzerine  İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, olayın aydınlatılması için harekete geçti. 
Ekipler, bu olaya ilişkin soruşturmayı yürütürken havalimanından geçen 19 Ağustos günü Bursa\'ya gidecek başka bir yolcunun el çantasından da 15 bin lira değerinde altın ziynet eşeyası çalındığı ihbarı yapıldı. Havalimanında bir haftada iki hırsızlık olayının yaşanması üzerine soruşturmayı genişleten polis, ziynet eşyalarının Yakutiye ilçesine bağlı Taşmağazalar semtindeki 4 ayrı kuyumcuya satıldığını tespit etti. Bunun üzerine havalimanında çalışan 4 işçi, 24 Ağustos günü gözaltına alındı. Çalıntı ziynet eşyasının bir bölümünü satan, diğer bölümünü evinde saklayan şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığına gönderildi. Savcılıkta ifade veren işçi O.K., G.A., E.V., A.A. dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından nitelikli hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERZURUM DHA ERZURUM HavalimanıValiliktenAğustosAnkaraErzurum HavalimanıBununEmniyet MüdürlüğüneAsayişMüdürlüğü Hırsızlık BürosuBursaHavalimanındaYakutiyeTaşmağazalarCumhuriyet SavcılığınaSavcılıkta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24