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UÇAK YOLCULARI 5 SAATTİR BEKLİYOR ANTALYA (A.A)

03 Ekim 2010 19:58

-UÇAK YOLCULARI 5 SAATTİR BEKLİYOR ANTALYA (A.A) - 03.10.2010 - Antalya'dan Ankara'ya saat 11.40'ta hareket etmesi gerekirken arızalanan uçağın yolcuları Antalya Havalimanı'nda 5 saattir bekliyor. Antalya-Ankara seferini yapacak olan Anadolujet uçağının bir parçasının arızalandığının anlaşılması üzerine yolculara arıza dolayısıyla seferde gecikme yaşanacağı açıklandı. Bu arada da uçağın parçasının değiştirilmesi için İstanbul'a sipariş verildi. İstanbul'dan ilk uçakla Antalya'ya gönderileceği açıklanan parçanın beklenmesi esnasında bazı yolculular uçak personeli ve diğer yetkililerle tartıştılar. Yetkililer, uçağın arızalı olan parçasının yenisinin saat 16.30'da İstanbul'dan Antalya'ya geleceğini, parçanın süratle yerine monte edileceğini ve uçağın saat 17.00 civarında Ankara'ya hareket etmesinin beklendiğini bildirdiler.

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