Uçak yolcu sayısı kasımda arttı

Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı (direkt transit dahil) bu yılın kasım ayında yüzde 10,6 artışla 12 milyon 555 bin 304, 11 aylık dönemde ise yüzde 9,3 artışla 169 milyon 673 bin 693 olarak gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nce, kasım ayı uçak, yolcu ve yük trafikleri açıklandı. Kasım ayı itibarıyla havalimanları toplam uçak trafiği, geçen yılın kasım ayına göre iç hatlarda yüzde 12,2 artışla 65 bin 405'e, dış hatlarda yüzde 6,3 artışla 41 bin 99'a, toplamda ise yüzde 9,8 artışla 106 bin 504'e ulaştı.

Türk hava sahasında kasımda yüzde 0,9 düşüşle 27 bin 557 üstgeçiş (overflight) trafiği gerçekleşti.

İç hat yolcu sayısı geçen yılın kasım ayına göre yüzde 14 artışla 7 milyon 705 bin 924, dış hat yolcu sayısı yüzde 5,7 artışla 4 milyon 834 bin 331 oldu.

Kasımda iç hat yolcu trafiği artışına en çok katkıyı sırayla, 314 bin 719 artışla İstanbul Sabiha Gökçen, 76 bin 623 artış ile Ankara Esenboğa ve 75 bin 237 artışla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanları sağladı.

Yük taşımacılığı arttı

Yük taşımacılığı, aylık değişime bakıldığında bu yılın kasım ayında yüzde 2,5 artışla 212 bin 754 ton olarak gerçekleşti. 11 aylık dönemde ise yüzde 5,8 artışla 2 milyon 849 bin 285 tona ulaştı.