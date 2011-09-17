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Dünya

Uçak yarışı kazasında 3 kişi öldü RENO (A.A)

17 Eylül 2011 10:11

-Uçak yarışı kazasında 3 kişi öldü RENO (A.A) - 17.09.2011 - ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Reno kentinde bir uçak yarışı sırasında meydana gelen kazada 3 kişinin öldüğü bildirildi. ''Reno Hava Yarışları'' adlı kuruluşun başkanı ve CEO'su Mike Houghton, İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan bir avcı uçağı olan ''P-51 Mustang'' tipi uçağın pilotunun kazada öldüğünü söyledi. Houghton, uçağına ''Galloping Ghost (Dört Nala Giden Hayalet)'' adını veren 74 yaşındaki Jimmy Leeward adlı pilotun tanınmış bir uçak yarışçısı ve tehlikeli sahnelerde rol alan bir film işçisi olduğunu belirtti. Renown Regional Medical Center adlı tıp merkezinin sözcüsü Kathy Carter da, kazada pilotun dışında 2 kişinin daha öldüğünü bildirdi. Bölgesel Tıbbi Acil Hizmet Yönetimi sözcüsü Stephanie Kruse ise kaza sonrası 56 kişinin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını söyledi. Yaralılardan bazılarının özel araçlarla hastanelere kaldırıldıklarının belirlendiğini vurgulayan Kruse, ambulanslarla hastanelere getirilenlerden 15'inin durumunun kritik olduğunu, 13'ünde ise potansiyel olarak hayati tehlike taşıyan ciddi yaraların bulunduğunu kaydetti. Görgü tanıkları, pilotun yarış sahasındaki 3. tura girdiği sırada bilinmeyen bir nedenle uçağın kontrolünü kaybettiğini belirtti. Yetkililerce daha önce yapılan açıklamada kazada 25'i kritik olmak üzere 75'in üzerinde kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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